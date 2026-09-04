Marbella elimina siete torres de media tensión en la zona de Golden Beach. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado de la eliminación de siete torres de media tensión en la zona de Golden Beach para mejorar la seguridad y liberar nuevos espacios públicos.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 200.000 euros, ha permitido retirar unos 100 metros de tendido aéreo en el entorno del sendero del río Real de Zaragoza y ampliar el área disponible junto al parque infantil.

El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha destacado lo avances en el soterramiento de distintas líneas del municipio y ha señalado que desde el inicio del mandato se estableció como prioridad "recuperar y colaborar estrechamente con la empresa suministradora en la retirada de cuantas más instalaciones posibles de nuestra ciudad ", una iniciativa dirigida a corregir una situación heredada del desarrollo urbanístico de décadas anteriores.

En Golden Beach, el desmontaje de las siete torres y el soterramiento de la red permiten recuperar superficie para el uso ciudadano y favorecer la futura transformación del sendero del río Real de Zaragoza en vía verde.

Díaz ha resaltado además que esta actuación "refuerza de manera muy importante la protección", especialmente en una zona boscosa, al permitir "eliminar riesgos de incendio" vinculados a posibles averías o cortocircuitos, además de mejorar la integración de las instalaciones en el entorno y la calidad de vida de los residentes.

El responsable municipal ha avanzado que estas intervenciones tendrán continuidad con nuevos proyectos en diferentes puntos de Marbella. Así, ha apuntado que "ya se está trabajando en el soterramiento de todas las líneas que pasan por encima de la A-7 y de la AP-7", con próximas actuaciones previstas, entre otros emplazamientos, en el entorno de Nagüeles.