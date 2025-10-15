Marbella (Málaga) acoge DUCO Spain & Portugal, un encuentro exclusivo dedicado al turismo premium

Marbella se convierte en sede internacional del turismo premium con la celebración de DUCO Spain & Portugal, un exclusivo encuentro para impulsar la excelencia y la colaboración entre destinos - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

En la cita se pretende impulsar la excelencia y la colaboración entre destinos

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Marbella se ha convertido en sede internacional del turismo premium con la celebración de DUCO Spain & Portugal, un exclusivo encuentro que reúne desde el 13 al 16 de octubre a los principales profesionales del turismo de alta gama para impulsar la excelencia y la colaboración entre destinos.

Según señalan desde el Consistorio en un comunicado, a través de esta acción, el Ayuntamiento, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía consolidan la proyección del destino como referente de solidaridad, innovación y hospitalidad de primer nivel.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado que "acoger esta cita es un reconocimiento al liderazgo de nuestra ciudad en el segmento del lujo y la elevada calidad en los servicios que ofrece". "Este evento nos permite mostrar al mundo un destino que combina exclusividad y estilo de vida mediterráneo, y refuerza la importancia de la colaboración público-privada como motor de promoción y crecimiento para todo el territorio", ha apuntado

Con 380 participantes confirmados entre oferta, demanda y medios especializados, DUCO Spain & Portugal 2025 se perfila como un evento de referencia. Durante las jornadas se celebran reuniones profesionales preagendadas (hasta 28 citas diarias entre empresas y asesores de viajes) destinadas a generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer las relaciones con los principales mercados internacionales.

Todo ello en el marco de un encuentro que reúne a los principales agentes del turismo premium de España y Portugal y a los asesores de viaje más influyentes de los mercados de Estados Unidos y Reino Unido.

La participación del Consistorio, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía permite mostrar el potencial de un destino que combina autenticidad, excelencia y sostenibilidad.

La iniciativa destaca además la apuesta institucional por un modelo turístico diversificado, digital y responsable, que impulsa la desestacionalización, la creación de empleo de calidad y la proyección internacional del destino y su liderazgo dentro del turismo de excelencia en Europa.

La celebración de este evento abre opciones para que los profesionales que asisten puedan ampliar su red internacional de contactos, generar nuevas oportunidades comerciales y posicionar Andalucía como un destino preferente para eventos y experiencias premium.