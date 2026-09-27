Marbella (Málaga) alcanza en agosto los 5.688 trabajadores hoteleros, un 28,3% más, y eleva la ocupación al 84,6%

Archivo - Paseo marítimo de San Pedro Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) registró en agosto 5.688 trabajadores en sus establecimientos hoteleros, un 28,3 por ciento más que en el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 4.432, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone 1.256 empleados más en un año y supera también los 5.112 alcanzados en el mismo periodo de 2019.

La directora general del ramo, Laura de Arce, ha subrayado que "la evolución en este ámbito refleja el impacto directo que tiene la actividad turística sobre la economía local y su capacidad para crear oportunidades y riqueza en la ciudad", según ha precisado el Consistorio marbellí en una nota.

Los indicadores de agosto muestran también una mejora de la ocupación hotelera, que se situó en el 84,60 por ciento, frente al 82,57 por ciento del mismo mes del ejercicio anterior, lo que representa un incremento de 2,03 puntos porcentuales. Los establecimientos alojaron durante agosto a 83.817 viajeros y sumaron 346.352 pernoctaciones.

Asimismo, De Arce ha señalado que "los datos vuelven a poner de manifiesto la solidez de la localidad en plena temporada alta, con elevados niveles de ocupación y una planta hotelera que mantiene una importante capacidad de generación de actividad y empleo". El balance mensual refleja, además, el creciente peso del turismo internacional. De los 83.817 viajeros alojados en agosto, 65.912 fueron residentes en el extranjero y 17.905 en España.

De este modo, el mercado foráneo representó el 78,6 por ciento del total, frente al 71,8 por ciento registrado un año antes. En concreto, los viajeros internacionales aumentaron un 8,8 por ciento, al pasar de 60.564 en agosto de 2025 a 65.912 este año, mientras que los nacionales descendieron de 23.730 a 17.905, un 24,5 por ciento menos.

"Estas cifras confirman el marcado carácter internacional de Marbella y su capacidad para continuar atrayendo visitantes procedentes de otros países", ha apuntado la directora general, quien ha precisado que "aunque el volumen global se mantiene prácticamente estable respecto al pasado ejercicio, sí se aprecia un cambio significativo en la composición de la demanda".

La rentabilidad hotelera también continuó con niveles elevados. El precio medio diario por habitación ocupada (ADR) alcanzó los 377,80 euros, mientras que el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se situó en 321,82 euros. La responsable municipal ha incidido en que "la estrategia turística no se centra únicamente en aumentar el número de visitantes, sino en consolidar una oferta que genere un mayor valor económico y favorezca la actividad durante todo el año".

En este sentido, ha resaltado la apuesta "por la diversificación de los motivos de viaje, la internacionalización y segmentos capaces de contribuir a ampliar la temporada y favorecer estancias más prolongadas". Por último, De Arce ha remarcado que "el balance de agosto evidencia la fortaleza de un modelo turístico basado en la calidad, la excelencia y la sostenibilidad" y ha añadido que "el objetivo es seguir avanzando para que el buen comportamiento del sector se traduzca en más empleo y oportunidades para el conjunto de la ciudad".