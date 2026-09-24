Marenostrum Fuengirola confirma a David Bisbal en julio de 2027 dentro de su nuevo tour 'Eternos'

Cartel del paso de David Bisbal por Marenostrum Fuengirola en su tour 'Eternos' - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de la música en directo en 2027 con la llegada de David Bisbal el próximo 22 de julio, cuando hará parada en el Escenario Unicaja con su nuevo tour 'Eternos'.

De esta manera, el artista almeriense presenta un espectáculo con el que abre una nueva etapa de su carrera y lleva al directo su nuevo trabajo discográfico, en una noche en la que la voz, la emoción y la conexión con el público volverán a ocupar el centro de la experiencia.

Con 'Eternos', Bisbal propone un recorrido musical marcado por nuevos arreglos y una puesta en escena creada especialmente para este proyecto, en el que revisita y reinterpreta canciones de grandes artistas que han formado parte de nuestra historia, recuerdos y forma de sentir la música colectiva.

En sus redes sociales, el artista ha explicado que este proyecto supone "un homenaje a grandes artistas y canciones que forman parte de nuestra historia, de nuestros recuerdos y de nuestra forma de sentir la música. Canciones que hemos querido recordar, reinterpretar y, sobre todo, volver a vivir juntos sobre un escenario".

La llegada de David Bisbal se suma así a la programación de Marenostrum Fuengirola 2027, consolidando el recinto como uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo en la Costa del Sol. "Estoy deseando encontrarme con vosotros y hacer de cada noche un momento inolvidable", ha asegurado a través de redes sociales.