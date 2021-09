Marín ve "muy complicado" aprobar el Presupuesto de 2022: "Si al final hay que prorrogar, se prorroga y no pasa nada"

MÁLAGA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reconocido este jueves que es "muy complicado" aprobar el Presupuesto andaluz para 2022 a la vista de las posiciones que están teniendo tanto Vox --socio externo del Gobierno autonómico-- como el PSOE-A, y ha expresado, en este sentido, que si al final hay que "prorrogar" los actualmente vigentes, "pues se prorroga y no pasa nada".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Juan Marín ha señalado que la próxima semana el consejero de Hacienda, Juan Bravo, iniciará con el PSOE-A una ronda con los grupos parlamentarios para hablar de las cuentas de la comunidad para 2022, que serán remitidas al Parlamento en la última semana del mes de octubre, previsiblemente el día 27.

Ha recalcado que si no fuera posible "contar con mayoría suficiente para aprobar, siempre existe la posibilidad de prorrogar los actuales presupuestos, que son muy buenos". Y es que, según Marín, a la vista de la posición de Vox --que sí ha apoyado los anteriores tres presupuestos-- y del PSOE-A es "muy complicado" contar con esa mayoría suficiente para sacar adelante unas nuevas cuentas.

En relación con Vox, según ha relatado, ya ayer vimos en el Parlamento que se sumó a PSOE-A y Unidas Podemos para "no investigar todos los entes instrumentales y chiringuitos que el PSOE había creado y construido durante 37 años". Ha considerado que este partido debería explicar mejor esa posición porque no se entiende su argumento de que se opuso a la creación de esa comisión de estudio sobre las auditorías a entes instrumentales "para impedir que el Gobierno le dé una patada para adelante a ese procedimiento".

"Vox está claramente en elecciones y quiere crear un clima electoral porque está viendo cada vez más cómo los andaluces le están retirándo su apoyo, y entonces cuanto antes haya elecciones mejor para perder menos", ha apuntado el vicepresidente de la Junta.

A su juicio, esa "no es la posición útil que los andaluces esperan de un grupo parlamentario que hasta ahora sí ha sido capaz de sentarse y mostrar su apoyo para que las cosas funcionaran, y más en un momento como este de crecimiento económico". Cree que los miembros del grupo de Vox en el Parlamento andaluz están con "ganas de querer ser útiles, pero tienen órdenes e instrucciones muy superiores que no son de Andalucía para no serlo".

Para Juan Marín, Vox, sin duda, "es una caja de sorpresas: Hoy te dice sí, mañana no y pasado ya veremos y te tumba una comisión de investigación sobre las auditorías y ahora dice que ya veremos los Presupuestos".

En cuanto al PSOE-A, Juan Marín ha señalado que se volvió a demostrar ayer en el Parlamento que no hay "ningún PSOE nuevo" con la llegada de Juan Espadas, sino que es el mismo "de Chaves, Griñán y Susana Díaz y el que construyó todos estos entes instrumentales y la administración paralela" que ahora se niega a abordar en el seno de una comisión en sede parlamentaria.

Para Marín en el PSOE-A están "completamente desorientados y muy nerviosos porque saben que van a estar cuatro años más, como mínimo, en la oposición y están como pollos sin cabeza". En su opinión, es "terrible que el principal partido de la oposición no sea útil a los andaluces en ningún momento de la legislatura, porque sigue las instrucciones de Pedro Sánchez".

"Cuando digo que ni el PSOE ni Vox tienen intención de negociar los presupuestos algunos me dicen que lo que quiero es prorrogar. No, evidentemente no, pero yo lo que no quiero es perder ni un minuto", según ha señalado Juan Marín.

Ha recordado que Pedro Sánchez estuvo años con presupuestos prorrogados y nadie se llevó "las manos a la cabeza" ni desde el PSOE-A se le pidió la dimisión.