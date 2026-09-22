Marta Sánchez, Bustamante, Cantajuegos y Los 40 Sessions protagonizarán la Feria del Rosario de Fuengirola (Málaga)

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Fuengirola, Isabel Moreno, dando a conocer la programación de actuaciones de la Feria del Rosario 2026 - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Marta Sánchez, David Bustamante, Cantajuegos, Antonio José y Los 40 Sessions serán los grandes protagonistas de la programación musical de la Feria del Rosario de Fuengirola (Málaga), que se celebrará del 6 al 12 de octubre con una programación que combinará artistas nacionales, flamenco, propuestas infantiles y música para el público joven.

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Fuengirola, Isabel Moreno, ha presentado este martes las actuaciones, que se celebrarán en el Palacio de la Paz y comenzarán a las 22,00 horas, salvo el espectáculo de Cantajuegos, previsto para las 18,00 horas y dirigido especialmente al público infantil.

La programación musical arrancará el 7 de octubre con el XLVIII Festival Flamenco 'El Jabegote Juan de la Loma', organizado por el Consistorio en colaboración con la Peña Flamenca Unión del Cante, que contará con las actuaciones al cante de Israel Fernández, Paqui Corpas y El Petro.

El 8 de octubre, coincidiendo con el Día del Niño, las atracciones infantiles tendrán un precio reducido al 50% y, a partir de las 18,00 horas, el Palacio de la Paz acogerá una fiesta infantil con Cantajuegos.

El viernes 9 de octubre será el turno de David Bustamante y el sábado 10 actuará Antonio José. El domingo 11, la programación estará especialmente dirigida al público joven con Los 40 Sessions, que contará con las sesiones de DJ Nano y San Bernardino, y tendrá entrada libre y gratuita.

La Feria del Rosario concluirá el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, con una doble propuesta. A las 12,30 horas, la plaza de la Constitución acogerá la actuación de Sondesoto, los hijos de José Manuel Soto; y por la noche Marta Sánchez pondrá el broche final a la programación musical de la Feria.

Además, el 6 de octubre, a las 21,30 horas, el Palacio de la Paz acogerá el Pregón de Feria, a cargo de Juani Guerrero, con entrada libre. La concejala de fiestas ha destacado la ilusión con la que la pregonera está preparando esta cita y ha asegurado que será "un momento para disfrutar y emocionarnos".

ENTRADAS Y PRECIOS

Las entradas para Marta Sánchez, David Bustamante, Antonio José y el Festival Flamenco 'El Jabegote Juan de la Loma' tendrán un precio de diez euros para patio de butacas y 15 euros para palcos, mientras que las entradas para Cantajuegos costarán 5 euros el patio de butacas y diez euros los palcos. Los 40 Sessions será de acceso gratuito.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página web de entradas del Ayuntamiento y también de forma presencial en el punto de información del Centro Comercial Miramar, situado junto al Acceso número 2, de lunes a viernes, de 10,00 a 12,30 y de 15,00 a 18,00 horas.

Asimismo, el mismo día de cada espectáculo se podrán adquirir entradas en la taquilla del Palacio de la Paz, desde dos horas antes del comienzo de la actuación, siempre que queden localidades disponibles. La programación completa de la Feria del Rosario 2026 puede consultarse en la página web del Consistorio.