Más de 1.000 personas se benefician de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y Bancosol

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, firman un nuevo convenio de colaboración dirigido a usuarios en situación de riesgo de exclusión social. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, han suscrito un nuevo convenio de colaboración que contempla como principales líneas de actuación la atención alimentaria, mediante la gestión y distribución de productos perecederos y no perecederos a través de entidades sociales del municipio, y el desarrollo de programas de inclusión laboral, formación y mejora de la empleabilidad para usuarios en situación de riesgo de exclusión social.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Marbella en una nota, la regidora ha destacado la "gran labor" que realiza el colectivo en favor de las personas más vulnerables del municipio. En el ámbito alimentario, 1.450 vecinos se beneficiaron directamente de las actuaciones de esta asociación, que distribuyó más de 68.000 kilos de alimentos durante el último ejercicio.

Por su parte, la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, ha destacado que el objetivo del convenio es "asistir las necesidades inmediatas de las familias y ofrecer herramientas para que las personas puedan avanzar hacia una mayor autonomía". En este sentido, ha subrayado que el proyecto de inclusión sociolaboral proporciona formación y oportunidades de inserción en el mercado de trabajo con el propósito de que las personas puedan recuperar su independencia y su dignidad.

Los resultados del último ejercicio han reflejado que 158 usuarios participaron en el programa y 59 accedieron posteriormente a un puesto de trabajo. En esta línea, Vázquez ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha señalado que la finalidad del proyecto es "ir más allá de la atención alimentaria para favorecer la autonomía de las personas".

Asimismo, ha destacado que durante los seis primeros meses de 2026 ya se han producido 38 inserciones laborales en Marbella. Además, las acciones de concienciación sobre consumo responsable y prevención del desperdicio han llegado a 1.500 alumnos mediante charlas y talleres.

Por último, el presidente ha defendido que la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales "permite avanzar en la atención y dignificación de las personas en situación de vulnerabilidad".