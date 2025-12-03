Más de 200 personas participan en el programa de deporte inclusivo Innova 360 Sport de la Diputación de Málaga

Más de 200 personas han participado este año en el programa de deporte inclusivo Innova 360 Sport que se ha desarrollado en el centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, La Noria. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Más de 200 personas han participado este año en el programa de deporte inclusivo Innova 360 Sport que se ha desarrollado en el centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, La Noria.

El pasado viernes 28 de diciembre, en alianza con el Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación de Málaga y con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre, celebró la clausura de la presente edición de Innova360 Sport, el programa ubicado en el nuevo espacio polideportivo accesible en el centro destinado a entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional.

Estas entidades celebraron una jornada de clausura que reunió a las asociaciones participantes de las diferentes sesiones del programa. Durante la jornada, los asistentes compartieron experiencias, actividades deportivas inclusivas y reflexionaron sobre los logros alcanzados, consolidando así un espacio de encuentro, visibilidad y reconocimiento del esfuerzo de los usuarios y de las asociaciones participantes.

Desde su inauguración, este recurso ha permitido la participación de 250 personas usuarias en las distintas actividades organizadas, con una media de 50 participantes por encuentro. Hasta la fecha han hecho uso del espacio 14 entidades sociales: Virgen de la Esperanza, Taller de la Amistad, Girasoles de Ara, AVI, Amirax, Adipa, Adispi, Aidis, Traiña, San Juan de Dios, Fundación AFIM, NeuroTEA, ANNE Axarquía y Aproinla.

El espacio, situado en La Noria, cuenta con tres pistas de baloncesto, una zona específica de fútbol sala, gradas descubiertas, vallado de seguridad y un entorno natural que favorece el deporte al aire libre. Las asociaciones pueden solicitar su uso mediante el programa de cesión de espacios de La Noria.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Atención al Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha destacado que, con este nuevo programa puesto en marcha en junio, "La Noria reafirma su apuesta por la innovación social aplicada a la inclusión, consolidándose como un espacio de referencia para las entidades que trabajan con personas con diversidad funcional en la provincia de Málaga". "Lo que constata la buena acogida del programa en el tejido asociativo, convirtiéndose en un recurso estable de apoyo, encuentro y fomento de la actividad física adaptada", ha añadido.

OBJETIVOS: INCLUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

El programa asociado a Innova360 Sport busca promover la inclusión a través del deporte, crear espacios de encuentro entre asociaciones, ofrecer actividades de respiro familiar y generar contextos seguros y participativos para personas con distintos niveles de movilidad o necesidades específicas.

Además, tiene una dimensión educativa y de sensibilización, promoviendo talleres, jornadas y actividades para fomentar una visión inclusiva de la diversidad funcional y del papel transformador del deporte.

Las actividades que se desarrollan en Innova360º Sport se basan en una metodología participativa e inclusiva que sitúa el deporte como herramienta para trabajar valores, mejorar la salud y favorecer la integración social.

En las distintas sesiones realizadas desde su apertura, las personas participantes han disfrutado de dinámicas como partidas de boccia, un deporte de precisión y estrategia; juegos de puntería de gran formato; un circuito colaborativo de baloncesto adaptado con materiales inclusivos; y un recorrido de habilidades motrices, diseñado para ajustarse a diferentes niveles de movilidad y fomentar el equilibrio, la orientación espacial y la autonomía.

Además, de manera periódica, el programa incorpora actividades de terapia canina, que actúan como complemento emocional y terapéutico, permitiendo la interacción con perros adiestrados para la asistencia y el acompañamiento.

Estas propuestas buscan también ofrecer respiro familiar, crear espacios de encuentro entre asociaciones y generar entornos seguros y accesibles para personas con y sin discapacidad.

