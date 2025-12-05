Más del 40% de los ocupados en el Área Metropolitana de Málaga posee estudios superiores

Patrocinado por Unicaja Banco y elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, con el apoyo de un equipo de expertos colaboradores de la fundación Ciedes, el nuevo cuaderno analiza de forma integral el sistema educativo y formativo de 38 municipios. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Más del 40% de las personas ocupads en el Área Metropolitana de Málaga posee estudios superiores. Así se desprende del segundo Cuadreno Málaga Metrópolis Global presentado por la Fundación Ciedes y dedicado en esta ocasión a la Educación y la Formación.

Patrocinado por Unicaja Banco y elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, con el apoyo de un equipo de expertos colaboradores de la fundación Ciedes, el nuevo cuaderno analiza de forma integral el sistema educativo y formativo de los 38 municipios que conforman Málaga Metrópolis Global.

El Salón de los Espejos del Consistorio malagueño ha acogido la presentación de este documento que aporta un diagnóstico detallado de la Educación y la Formación desde infantil hasta la educación superior. A grandes rasgos, "Málaga Metrópolis Global dispone de un sistema educativo robusto, con una oferta amplia y creciente, acompañado de infraestructuras en expansión y una fuerte concentración de alumnado y recursos", señala el informe.

La expansión de la Formación Profesional y la mejora de la digitalización destacan como avances significativos. No obstante, persisten retos estructurales: desigualdades internas en niveles educativos, necesidad de mejorar resultados académicos y recursos orientadores y persistencia de la brecha digital en algunos municipios y entre distintos colectivos. A pesar de estos desafíoss, el territorio muestra un notable dinamismo formativo, con una oferta universitaria y de FP en expansión y una población joven que constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo futuro.

Los 38 municipios del ámbito Málaga Metrópolis Global concentran el 90% de la población y del empleo de la provincia, pese a representar sólo algo más de la mitad de la superficie provincial. La presencia de población joven en este contexto (superior a la media provincial en varios municipios costeros) coexiste con un proceso sostenido de envejecimiento, particularmente visible en los municipios más interiores.

Los niveles educativos de la población se han elevado de forma sostenida. En la metrópolis, más del 40% de los ocupados poseen estudios superiores, aunque el 45% de la población en edad de trabajar mantiene niveles formativos reducidos. La tasa de empleo entre la población activa oscila entre el 41,5% con baja cualificación y el 70% con estudios superiores.

Por nivel de estudios, en la metrópolis, en torno al 23% de la población tenía estudios superiores en 2021, un porcentaje muy similar al promedio de la provincia. Por municipios, Rincón de la Victoria registra el mayor porcentaje de población con estudios superiores, concretamente un tercio de la población total, situándose también por encima de la media de la metrópolis Benalmádena, Málaga, Alhaurín de la Torre y Torremolinos.

La tasa de escolarización en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito Málaga Global es superior al 43% y en el 2ª ciclo se eleva casi al 77%.

Por otro lado, en la última década se detecta un crecimiento más moderado de los alumnos de Bachillerato que de aquellos que eligen cursos de formación profesional de grado medio y grado superior. Así, se ha producido un crecimiento sostenido de la F. y una estabilidad en los niveles obligatorios.

En la última década, los alumnos de grado medio han aumentado por encima del 37% y el de grado superior se ha duplicado. Málaga concentra el 16% del alumnado andaluz que cursa FP Dual. El alumnado con necesidades específicas en la metrópolis asciende a 1.304 alumnos, cerca del 95% del total provincial.

Por otro lado, hay que reseñar que la provincia de Málaga contaba en el curso 2023-2024 con unos 46.500 alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas no universitarias, en torno al 35% del total en Andalucía. Esto supone un aumento superior al 60% respecto a diez años antes, más acusado que el de Andalucía y España.

Con relación a la educación universitaria, en la Universidad de Málaga (UMA) tienen especial relevancia las titulaciones relacionadas con las Ciencias Sociales y Jurídicas, que concentran el 46,1% del total de alumnos matriculados en el curso 2022/2023. Le siguen las Ingenierías y Arquitecturas (22,3%), las Ciencias de la Salud (13,4%), Arte y Humanidades (11,7%) y, por último, las Ciencias (6,5%).

La metrópolis contaba en el curso 2022-2023 con 25.249 profesores en enseñanzas no universitarias, concentrando en torno al 90% del total provincial.

En lo que concierne a la metrópolis de Málaga, el número medio de alumnos por profesor se sitúa en 13,2, siendo Benalmádena, Coín, Fuengirola, Mijas y Estepona los municipios con mayor número medio de alumnos por profesor. En el extremo opuesto se encuentran municipios de menor tamaño como son Comares, Carratraca, Macharaviaya, Moclinejo o Totalán.

La UMA, en el curso 2022-2023, contaba con 2.731 personas registradas como personal docente e investigador (PDI), situándose entre las 20 universidades españolas con mayor número de profesores. La proporción estudiantes/PDI se sitúa en torno a los 60 alumnos por docente, cifra comparable a otras universidades públicas españolas.

CENTROS EDUCATIVOS Y RECURSOS

El número de centros en enseñanzas no universitarias en la metrópolis de es de 2.162 en el curso 2022-2023, lo que representa el 85,4% de los centros educativos de la provincia. Las unidades escolares han crecido de 11.505 en 2014-2015 a 12.995 en 2022-2023, manteniendo una participación del 91% en el total provincial, cifra que supone un aumento de la capacidad educativa en el territorio.

Respecto a la titularidad, algo más del 60% de los centros son públicos en la metrópolis, porcentaje inferior al promedio provincial (66%) y autonómico (>72%).

En general, en los centros públicos de Andalucía, la provincia de Málaga y la Metrópolis Global el número medio de alumnos por unidad o aula es inferior a las ratios que marca la legislación.

TRANSICIÓN AL MERCADO DIGITAL

En 2021, alrededor de un 41% de los ocupados de 16 a 64 años en la metrópolis tienen estudios superiores, un porcentaje ligeramente superior a la media de la provincia y Andalucía, y que oscila entre el 55,5% de Rincón de la Victoria y el 17,6% de Valle de Abdalajís. Sin embargo, el porcentaje de ocupados con estudios básicos en la metrópolis (35,9%) supera el promedio nacional. La inserción laboral difiere significativamente según el nivel educativo.

La Formación Profesional se ha convertido en uno de los pilares del sistema formativo malagueño. En la metrópolis, el alumnado de ciclos formativos crece de manera intensa en la última década, alcanzando ritmos superiores a los andaluces y españoles.

En Málaga, y por familia profesional, entre los graduados de ciclos de grado medio la tasa de inserción supera, en general, el 50%, registrándose tasas superiores al 80% en Química, Fabricación mecánica, Transporte y mantenimiento de vehículos, Agraria e Instalaciones y mantenimiento.

En cuanto a los ciclos de grado superior, al cuarto año de la graduación más del 60% de los alumnos egresados en 2019 se encontraban insertados en el mercado laboral, con una tasa del 100% en las Industrias alimentarias y superior al 80% en Electricidad y electrónica, Transporte, Agraria, Informática y comunicaciones y Química.

Por su parte, la tasa de afiliación de los egresados de Grado y Ciclo en la UMA es de las más altas de Andalucía. Al cuarto año de finalizar sus estudios, el 72,4% de quienes obtuvieron su grado en el curso 2018-2019 estaban afiliados a la Seguridad Social.