Más de 5.100 estudiantes participan este mes en actividades de Diputación de Málaga por el Día del Flamenco

Comienza en Benahavís la primera de cinco cajoneadas multitudinarias repartidas por la provincia con alumnado de Primaria y Secundaria

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Educación y Juventud, ha puesto en marcha diversas actividades educativas con las que celebrar el Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre) y en las que participarán 5.100 alumnos de toda la provincia de Málaga. Una programación compuesta por talleres que recorrerán 42 centros educativos y que arrancó el pasado 28 de octubre en Colmenar. También contempla cajoneadas flamencas multitudinarias, siendo este lunes la primera de ellas en el parque Torre Leonera de Benahavís.

El diputado de Mayores, Educación y Juventud, José Santaolalla, junto con el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Benahavís, Ignacio López, ha asistido a este primer encuentro con 300 alumnos del CEIP Daidin tocando al unísono.

Santaolalla ha destacado "la importancia que tiene el flamenco en nuestras raíces culturales y también la necesidad de continuar promocionándolo en la comunidad educativa". "Un año más, queremos celebrar una efeméride tan destacada, con la que nos volcamos desde la Diputación de Málaga", ha añadido.

Benahavís ha sido el primer municipio que ha acogido la primera de las cinco cajoneadas que se llevarán a cabo en los próximos días. En cada parada habrá tres pases con 100 niños y niñas de Primaria y Secundaria tocando al unísono, por lo que serán un total de 1.500 alumnos los que disfrutarán de esta clase magistral con el cajón, uno de los instrumentos de percusión más característicos del mundo del flamenco. El encargado de impartir la actividad es Pepe Zapata.

Los siguientes municipios que acogerán estas cajoneadas son Torrox, en la plaza La Almedina el 12 de noviembre; Álora, en la plaza de la Legión el 18 de noviembre; Campillos, en la explanada del ayuntamiento el 20 de noviembre; y Cortes de la Frontera, en la plaza del ayuntamiento el 21 de noviembre.

Talleres en los centros educativos Además de las cajoneadas, también se han iniciado dos talleres sobre el flamenco que recorren la provincia, especialmente los centros educativos de municipios menores de 20.000 habitantes.

Los 'Buscadores de flamenco', una actividad enfocada a alumnos de los últimos ciclos de Primaria, llegará a 22 centros, repartidos en 52 talleres y con una media de 50 alumnos por taller. Serán un total de 3.600 alumnos los que disfrutarán de este primer acercamiento al mundo del flamenco

La otra actividad paralela, que llegará a 20 centros educativos y a un total de 1.000 alumnos, es el cuentacuentos 'El Duendecillo Flamenco', enfocado a niños y niñas de Infantil y primeros ciclos de Primaria.