Más de 6,5 toneladas de ingredientes y 180 arrobas de vino preparadas para la Fiesta de las Migas de Torrox

Imagen de archivo de la Fiesta de las Migas de Torrox - AYUNTAMIENTO DE TORROX

TORROX (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) tiene preparadas más de seis toneladas y media de ingredientes y cerca de 200 arrobas de vino para celebrar este próximo domingo, 21 de diciembre, la Fiesta de las Migas en su edición número 44.

El alcalde, Óscar Medina, ha recordado que esta cita "gastronómica, festiva, turística y cultural se ha convertido en una de las principales de Andalucía y España". Así, Medina espera "igualar o incluso superar la asistencia de 50.000 personas contabilizadas por la Policía Local el pasado año".

Así, ha añadido que "no hay que temer las predicciones meteorológicas: las migas están incluso más buenas cuando el tiempo no acompaña tanto como otras veces".

La Fiesta de las Migas de Torrox, que será pregonada en esta edición por la presentadora de televisión Eva Ruiz y que contará con la actuación del cantante Javier Ojeda, entre otras, está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía y Provincial de Málaga.

Para elaborar y repartir gratuitamente este plato típico de Torrox, como cada domingo anterior a la Navidad, serán necesarios 1.750 kilos de harina de sémola de trigo --100 de ellos sin gluten-- y 60 kilos de ajos, más el agua necesaria y unos 650 litros de aceite de oliva en su variedad nevadillo.

En el caso de la ensalada arriera que acompaña a las migas y que elaborarán las mujeres de la asociación La Almedina, 3.000 kilos de tomates, 150 de cebollas, 140 kilos de bacalao y 700 kilos de naranjas.

A todo esto se añaden las más de 180 arrobas de vino que también se podrán degustar de forma gratuita por los asistentes en vasitos individuales. La modelo de trajes de flamenca, profesora de danza clásica y presentadora de Canal Sur Televisión, Eva Ruiz, será la pregonera de esta edición.

El cartel anunciador es obra del creativo Daniel Escobar para un día en el que el cantante Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, protagonizará el concierto estelar.

ACTIVIDADES

En la Fiesta de las Migas, entre otras actividades, también actuarán los coros y danzas del municipio, habrá una zambomba navideña a cargo del grupo torroxeño Candela y un 'súper tardeo'. A las 11.00 horas del domingo 21 de diciembre dará comienzo la gala en la Plaza de la Constitución con las actuaciones de los diversos coros del municipio y la del grupo de Coros y Danzas de Torrox.

Seguidamente, se entregarán los premios del II Concurso 'Cuentos de Navidad' dirigido a escolares, y tomarán la palabra el concejal de Fiestas, Salvador Escudero, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina.

El pregón de Eva Ruiz dará paso al tradicional toque de caracola a cargo de la vecina torroxeña Angelita Villena, con el que dará comienzo oficialmente la fiesta.

Sobre las 13.00 horas, las autoridades e invitados partirán a pie hacia el Llano de la Almazara, donde tiene lugar el reparto gratuito de platos de migas con ensalada arriera y vino del terreno, con el acompañamiento de la panda de verdiales Coto Tres Hermanas al estilo Almogía. En la misma explanada amenizará la fiesta la charanga torroxeña The Crumbs.

Paralelamente, en la plaza de la Constitución, desde las 13.15 horas tendrá lugar la actuación del grupo torroxeño Candela con su zambomba navideña. Tras ella, sobre las 16.00 horas, llegará el gran concierto de Javier Ojeda. El 'super tardeo' correrá a cargo de los Djs Vicman Romero & Mike Sildavia desde las 18.00 horas.

La fiesta culminará a las 21.00 horas con un castillo de fuegos artificiales. El Ayuntamiento ha habilitado los aparcamientos gratuitos del parking de Ferrara, en Torrox Costa, para que los asistentes que así lo prefieran puedan estacionar allí sus vehículos. Así, desde la cercana parada junto al supermercado Mercadona, se realizarán los desplazamientos en autobús hasta la Fiesta de las Migas.