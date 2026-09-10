Más de 7.500 alumnos comienzan el curso en Mijas (Málaga) tras una inversión municipal de 900.000 euros en los colegios

Los alumnos de Mijas regresan a las aulas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha informado de que más de 7.500 escolares han iniciado este jueves el curso en los once centros de Educación Infantil y Primaria del municipio, tras una inversión municipal de 900.000 euros en trabajos de mantenimiento, conservación y reparación realizados durante el verano, aprovechando el parón lectivo.

Así, la Administración local ha detallado en una nota que el número de escolares que se incorporan este jueves a las aulas supera en unos 200 al del curso anterior, según datos de la Concejalía de Educación. La jornada ha transcurrido con normalidad y las entradas a los centros se han producido de forma escalonada desde las 09,00 horas.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha visitado el CEIP Virgen de la Peña, en Las Lagunas, donde ha informado sobre los trabajos que lleva a cabo el Ayuntamiento para acondicionar los centros. Estas labores se desarrollan durante todo el año, aunque, según ha explicado, se intensifican durante el verano, cuando se concentran las actuaciones de mayor envergadura.

Así, en los once centros de Mijas --diez colegios de Infantil y Primaria y una escuela de Educación Infantil-- se han ejecutado desde finales de junio y hasta hace escasos días trabajos de pintura y acondicionamiento en el interior de los edificios, incluidas aulas, pasillos, despachos y otras dependencias.

La alcaldesa ha subrayado que también se han realizado trabajos de pintura en las zonas exteriores de los colegios y los muros de los patios, así como reparaciones de fontanería y podas de árboles en los recintos escolares. Además, se han instalado toldos en zonas de gradas deportivas, como en el CEIP Virgen de la Peña, y se han acondicionado zonas infantiles y reparado instalaciones en los centros "en los que ha hecho falta".

En cuanto a la limpieza, el Ayuntamiento de Mijas ha llevado a cabo actuaciones en "profundidad" en patios y zonas exteriores mediante máquinas especializadas, además de desinfectar cristales y superficies acristaladas, azulejos y revestimientos, así como cortinas, aulas, pasillos, despachos y zonas comunes. La actuación, según ha informado la regidora, acompañada por el concejal de Infraestructuras, Juan José Torres, incluye los gastos de personal, materiales y contratos de servicios asumidos y financiados por el Ayuntamiento.