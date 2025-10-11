Medio millar de personas asistirá a ecotalleres de Diputación de Málaga por Día Provincial contra el Cambio Climático

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará el próximo 9 de noviembre el V Día Provincial contra el Cambio Climático a través de su programa de concienciación medioambiental Málaga Viva, que ha organizado ecotalleres para más de medio millar de personas en cinco municipios de otras tantas comarcas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, que ha destacado que la iniciativa no sólo permitirá a los participantes conocer la flora local y aprender técnicas respetuosas con el medio ambiente, sino también pasar una jornada de convivencia con vecinos de otras partes de la provincia.

Y es que en cada taller participará un centenar de personas: la mitad, vecinos del municipio anfitrión, y la otra mitad, malagueños de toda la provincia que se desplazarán desde la capital en los autobuses que la Diputación pondrá a su disposición.

Los municipios que acogen este año las actividades son Benaoján, donde se celebrará un taller de papel reciclado; Coín, donde se crearán ecoesferas; Casares, donde se elaborarán limpiadores del hogar ecológicos; Algarrobo, donde se prepararán jabones naturales; y Villanueva del Rosario, que acogerá un taller para conocer la flora local y crear herbarios.

Los vecinos de los municipios anfitriones podrán inscribirse a través de sus ayuntamientos, y los habitantes del resto de la provincia pueden realizar la inscripción en https://www.malagaviva.org/7275/inscripcion-actividades

En el taller de papel reciclado de Benaoján, los participantes aprenderán cómo transformar papel usado en papel reciclado. Posteriormente realizarán una ruta interpretativa por el entorno natural de Benaoján, en la Sierra de Líbar-Cueva del Gato.

En el taller de ecoesferas de Coín, los participantes aprenderán a crear un microcosmos sostenible a partir de materiales sencillos de conseguir para conocer los ciclos del agua, carbono, oxígeno y nitrógeno. Tras la actividad, se realizará una ruta interpretativa por el sendero fluvial Coín-Guadalhorce.

El taller de Casares, titulado 'Ecohogares: crea tus propios limpiadores ecológicos', mostrará a los participantes cómo elaborar limpiadores ecológicos con ingredientes caseros y sostenibles. De este modo se fomenta la reducción de productos químicos y la adopción de prácticas sostenibles en el hogar. Posteriormente se realizará una visita a la Casa Natal de Blas Infante para conocer parte de la historia de Andalucía.

En Algarrobo se aprenderá a elaborar jabón ecológico y artesano a partir de aceites domésticos usados. Tras el taller, se realizará una visita guiada para conocer el municipio.

Finalmente, en Villanueva del Rosario se celebrará el taller 'Explorando la flora local: identificación y prensado de plantas'. Este taller consistirá en una caminata guiada para que los participantes conozcan las especies locales de plantas, que después aprenderán a prensar y conservar creando su propio herbario. A continuación se realizará una visita al casco antiguo y al 'Espacio José Hernández'.