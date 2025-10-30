MeetGermany 2025 reúne en Málaga a Key Accounts de España y Portugal con la colaboración de Turismo Costa del Sol - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha particpado en la edición anual del 'workshop' MeetGermany, organizado por la Oficina Alemana de Turismo, la cual este año se celebró en la ciudad de Málaga. En esta ocasión, el objetivo ha sido presentar la región como un ejemplo de transformación de un destino vacacional ante los principales Key Accounts de España y las empresas expositoras alemanas asistentes. La elección de Málaga como sede ha ofrecido el marco idóneo para compartir ese recorrido de transformación con interlocutores clave del canal profesional.

El enfoque de la colaboración se centró en trasladar con claridad las palancas que han impulsado la evolución del destino, con un relato orientado a la demanda profesional. La presencia de Key Accounts y de compañías expositoras procedentes de Alemania ha favorecido un intercambio de impresiones enfocado en identificar aprendizajes y posibles líneas de trabajo conjunto entre el mercado español y los operadores alemanes presentes.

Como plataforma, MeetGermany se ha consolidado en los últimos años como un espacio de conexión entre destinos, touroperadores y agencias de viaje a escala nacional e internacional. Desde hace dos ediciones, su 'workshop' se celebró en colaboración con la ciudad anfitriona, integrando presentaciones del destino y experiencias locales en el programa oficial; en Málaga, esa dinámica ha permitido a los participantes acercarse a la identidad del territorio y contrastar tendencias con los distintos agentes de la cadena de valor.

"MeetGermany Málaga 2025 ha sido un escenario idóneo para presentar, ante Key Accounts de España y expositores alemanes, el recorrido que hemos realizado para transformar el destino vacacional", ha señalado Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol. "Ha sido un entorno profesional perfecto para explicar esa evolución y escuchar de primera mano las expectativas de nuestros socios", ha añadido.

La estructura del 'workshop', organizada por la Oficina Alemana de Turismo e integrada con presentaciones del destino y experiencias locales, ha facilitado un diálogo cercano y propició el reconocimiento de la región como un caso relevante de transformación en el ámbito vacacional. La interacción entre destinos, touroperadores y agencias ha contribuido a reforzar la relación entre los distintos actores, en un entorno diseñado para el intercambio cualificado de información y perspectivas.

"La propuesta de MeetGermany, al combinar contenido profesional y experiencias locales, ha ayudado a contextualizar los avances que se vienen realizando y a alinear intereses con los principales decisores", ha añadido Antonio Díaz. "Valoramos especialmente ese intercambio porque acerca la realidad del territorio a quienes lo prescriben y comercializan", señala.

Con su colaboración, Turismo Costa del Sol ha participado en un encuentro que reunió contenido profesional y conocimiento del destino anfitrión, y que ha permitido presentar la región como ejemplo de transformación ante Key Accounts del mercado español y expositores alemanes. La cita en Málaga reforzó la interlocución con perfiles clave de la intermediación y la comercialización turística, en línea con el espíritu de cooperación que caracteriza a la plataforma MeetGermany.