Mercamálaga alcanza unas 290.000 toneladas de mercancías hasta noviembre

Mercamálaga en una imagen de archivo - MERCAMÁLAGA

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mercamálaga cierra los once primeros meses del año con un volumen de comercialización que roza las 290.000 toneladas, una cifra que confirma "la estabilidad y fortaleza de la actividad comercial en la Unidad Alimentaria".

El movimiento acumulado hasta noviembre se distribuye en frutas y hortalizas, con 259.000 toneladas y pescados y mariscos con un total de 30.000 toneladas.

Además, con la campaña navideña recién iniciada, la actividad está mostrando un comportamiento especialmente dinámico. "La campaña navideña ha arrancado con un rendimiento muy positivo, y desde Mercamálaga queremos poner en valor el trabajo del tejido empresarial que conforma nuestra Unidad Alimentaria", han señalado.

"Su dedicación, profesionalidad y compromiso con la calidad son fundamentales para mantener la confianza de las numerosas empresas que se abastecen aquí", según han señalado a Europa Press desde la organización.

Asimismo, han valorado que los resultados "reflejan tanto la alta demanda propia de estas fechas como la firme confianza del sector detallista en la amplia, variada y competitiva oferta de productos frescos disponible en Mercamálaga".

Por otro lado, en relación con el origen de los productos comercializados han detallado que una parte muy significativa de los productos que se distribuyen a través de Mercamálaga procede de Andalucía.

En concreto, el 50% del volumen de frutas y hortalizas y el 57% del de pescados y mariscos tienen origen en el territorio y en las costas andaluzas, reforzando el papel de la Unidad Alimentaria como motor de distribución de la producción local.