Mijas acoge este sábado el XXVIII Encuentro de Peñas Flamencas de la provincia de Málaga

El vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, con el presidente de la Federación Provincial de Peña Flamencas, Juan Recio, y el concejal de Cultura de Mijas, Juan Carlos Maldonado - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Mijas va ha acoger este sábado, 20 de septiembre, el XXVIII Encuentro de Peñas Flamencas de Málaga, un evento anual, que reúne a las peñas flamencas oficiales de la provincia y rinde homenaje en esta ocasión a Diego Pérez, gran aficionado al flamenco, impulsor y presidente durante años de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al presidente de la Federación Provincial de Peña Flamencas, Juan Recio, y el concejal de Cultura de Mijas, Juan Carlos Maldonado.

En este sentido, López Mestanza ha destacado el apoyo de la Diputación de Málaga al flamenco y el impulso a este tipo de encuentros en la provincia. Asimismo, el responsable cultural de la institución provincial ha animado "a los malagueños a unirse a esta gran cita" que reunirá a las peñas flamencas de la provincia y que incluirá también una jornada de convivencia con merienda y visita guiada por las calles de Mijas a partir de las 17.00 horas.

Los organizadores han explicado que, tras la recepción y la visita, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación oficial del XXVIII Encuentro en el Auditorio Municipal Miguel González Berral.

Las figuras del flamenco Pepa Gámez y María José Martín serán las conductoras del espectáculo que tiene previsto contar con las actuaciones de Manuel Moreno Moya 'El Pele', acompañado por la guitarra de Niño Seve, José Moreno y Alberto Parraguilla, a las palmas, y Lolo de Calli en la percusión.

La cantaora Virginia Gámez también actuará acompañada de la guitarra de Francisco Martín Cerdán. Asimismo, el encuentro recibirá al cuadro flamenco de la escuela de Antonio Canillas formado por Daniela Florido al cante; Marcos Martín a la guitarra, y Lorena Gavilán y Rubén Guerrero, al baile.

"Se espera que esta edición sea la más multitudinaria hasta la fecha, con más de 700 peñistas inscritos, lo que demuestra el compromiso de los malagueños con este arte que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", ha destacado López Mestanza.

'NOS VEMOS EN TU PEÑA'

La Diputación, en colaboración con la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, también ha anunciado que este martes arranca una nueva edición del circuito 'Nos vemos en tu peña' que visitará una treintena de municipios de la provincia hasta el 30 de noviembre y que rendirá homenaje a Juan Antonio Piña, activo colaborador de la Federación.

La programación se articulará en tres bloques temáticos: 'De peña en peña' y 'Málaga cantaora' (con 15 recitales de cante cada uno) y 'El baile por bandera', que contempla diez espectáculos dedicados al arte del baile flamenco.

En total, serán cuarenta actuaciones en las que participarán más de un centenar de artistas, en su mayoría malagueños, con lo que se consolida el circuito como un motor de promoción y empleo para el sector artístico flamenco.

"Este circuito no solo es una celebración del flamenco, sino también un homenaje a las peñas como espacios vivos de cultura, encuentro y tradición, ya que sigue siendo, año tras año, una cita imprescindible para artistas y amantes del flamenco, y para quienes creen en el poder de la cultura como motor de identidad y cohesión social", ha concluido López Mestanza.