Mijas (Málaga) celebra el "cambio de tendencia" en la criminalidad tras bajar un 10% después de "años de incrementos"

Efectivos de la Policía Local de Mijas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha destacado el "cambio de tendencia" registrado en la criminalidad del municipio tras "varios años de incrementos". En concreto, el balance correspondiente a los nueve primeros meses de 2025 recoge 4.049 infracciones penales, un 10% menos que las 4.500 contabilizadas en el mismo periodo de 2024, según ha informado el Consistorio en una nota.

Según los balances oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2022 se registraron 3.855 infracciones penales, un 16% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 3.322. Un año después, entre enero y septiembre de 2023, las infracciones volvieron a aumentar un 17%, hasta alcanzar las 4.510, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

El concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha señalado que este cambio de tendencia "no llega por casualidad ni se consigue de un día para otro". "Venimos de unos años en los que la criminalidad crecía de manera importante y revertir una tendencia así exige organización, planificación y muchísimo trabajo. Es exactamente lo que estamos haciendo desde la Policía Local", ha afirmado.

El balance correspondiente al pasado mes de agosto permite dimensionar la actividad diaria de la Policía Local de Mijas. Durante ese periodo, los agentes atendieron 3.119 asuntos registrados a través de COTA, el sistema que recoge las incidencias y llamadas gestionadas desde la Jefatura, además de practicar 18 detenciones y tramitar 133 diligencias. Asimismo, se registraron actuaciones policiales relacionadas con 1.759 vehículos y 1.023 personas.

La actividad policial incluyó también numerosas actuaciones de carácter preventivo y de control. En agosto se realizaron 1.347 intervenciones relacionadas con la aplicación del Reglamento General de Circulación, 84 vinculadas al cumplimiento de las ordenanzas municipales y 79 en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. A estas actuaciones se sumaron 67 actas derivadas de intervenciones policiales, 13 actuaciones en materia urbanística y otras diez relacionadas con establecimientos.

"Cuando hablamos de seguridad no hablamos únicamente de una detención que pueda verse en los medios. Hay miles de actuaciones, controles, identificaciones, diligencias e intervenciones que forman parte del trabajo cotidiano de nuestros agentes y que permiten tener presencia policial en la calle y actuar cuando es necesario", ha explicado Cuevas.

El edil ha recordado además que los datos de 2025 "no solo reflejan una reducción del 10% en el conjunto de la criminalidad". Entre enero y septiembre también descienden un 7,4% la criminalidad convencional, un 25,4% los robos con violencia e intimidación, un 21,6% los robos con fuerza y un 23,3% los robos con fuerza en domicilios.

En este contexto, Cuevas ha señalado que "queda trabajo por hacer y nunca vamos a conformarnos en materia de seguridad". No obstante, ha defendido que los datos oficiales reflejan un cambio en la evolución de la criminalidad en el municipio. "Frente a quienes quieran instalar la idea de que antes Mijas era más segura, están los datos oficiales: entre 2021 y 2023 la criminalidad venía creciendo y posteriormente esa tendencia cambia. No hay ningún secreto: organización, trabajo y el compromiso diario de nuestros policías", ha asegurado.

Por último, el concejal ha reivindicado un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil destinados en Mijas y ha señalado que la "falta" de agentes constituye "una reivindicación histórica". En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento continuará reclamando al Gobierno central "más medios humanos y materiales para los guardias civiles de Mijas".