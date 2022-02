Moreno aboga por gobierno en solitario de Mañueco y dice que PSOE "para nada quiere apoyar a PP" y hace "engordar a Vox"

MÁLAGA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha abogado por que el candidato del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, gobierne en solitario y ha asegurado que el PSOE "para nada quiere apoyar al PP", sino que "lo que sí hace es engordar a Vox, es su acción política, y creo que eso es un error".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Moreno ha asegurado que es Mañueco "el que tiene que tener la capacidad de tomar esas decisiones" de cómo gobernar; "igual que no me gustaría que me dijeran lo que tengo que hacer cuando sean mis elecciones, no seré yo quien se lo diga, el sabrá qué es lo mejor y yo confío muchísimo en él".

Pero, ha asegurado que "lo que me gustaría para mí es lo que deseo para los demás" y ha asegurado que "me encantaría y voy a trabajar para gobernar en solitario, por eso me gustaría que Mañueco también lo hiciera", ya que, en ese caso, "uno tiene las manos más libres, puede proyectar toda su energía en un proyecto que es el preferido de los ciudadanos de Castilla y León".

"Ha ganado las elecciones el PP, el señor Mañueco es el preferido de los ciudadanos de Castilla y León y a él le debe corresponder la acción de gobierno en solitario", ha apuntado, aunque ha insistido en que confía "plenamente" en que "la gestión que él haga será la más positiva".

Para Moreno, la opción que ha planteado el PSOE "no es honesta, no tiene ningún interés en apoyar al PP, desgraciadamente", asegurando que "lo he vivido en carnes propias". Al respecto, ha explicado que "cuando he necesitado al PSOE en Andalucía para no apoyarme en Vox, no ha estado a la altura".

Así, ha indicado que los presupuestos andaluces "los he negociado con el PSOE, que he desideologizado para que se abstuviera, no tenía ni que apoyarlos, y me ha dejado solo". "No es honesto, no es creíble y lo vemos con las acciones del día a día", ha asegurado Moreno.