Moreno apuesta por "trabajar hasta el último minuto" de la legislatura y desea un 2026 "cargado de éxitos electorales"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, en una imagen de archivo de una intervención ante una Junta Directiva Autonómica. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha abogado este lunes, durante su intervención en la Junta Directiva de este partido, por "estar trabajando hasta el último minuto de la legislatura", meta que ha situado como un "cumplimos la palabra" dada a los andaluces, que sería "agotar" la legislatura, además de alcanzar "una legislatura de cuatro años, como manda el Estatuto".

"Eso es lo que vamos a hacer", se ha reafirmado en este sentido, antes de expresar su deseo, ante un 2026 que incluirá en su primer semestre elecciones al Parlamento de Andalucía, "cargado también de éxitos electorales".

Ha enarbolado aquí "cuatro años de compromiso sin pensar en el interés de ningún partido" y ha instado a seguir trabajando por "el gran objetivo que tenemos que es seguir ilusionando y construyendo esa Andalucía con la que sueña la inmensa mayoría de andaluces", para presumir entonces de "un gobierno que tiene claro un rumbo" y "está ejecutando esa hoja de ruta".

Éstos han sido algunos de los mensajes que Moreno, quien se ha visto precedido en el uso de la palabra por el dirigente nacional Elías Bendodo, ha protagonizado esta jornada ante la Junta Directiva de su partido.

Ha reconocido que "no es lo habitual" celebrar la reunión de este órgano en este contexto navideño, cuya celebración ha justificado por el hecho de tener que "complementar nombramientos", enmarcados en la celebración del XVII Congreso Regional de este partido, que tuvo lugar entre los días 9 y 11 de noviembre en Sevilla.

El líder del PP andaluz ha sostenido, ante ese horizonte electoral de 2026, que la aspiración de los andaluces para entonces es preservar "una Andalucía serena, correcta", convencido de que "la convivencia es fundamental en cualquier sociedad, familia", por lo que se ha declarado partidario de "consolidar y proteger la convivencia".

"BUEN ROLLO" ENTRE LOS ANDALUCES PESE A "SOPORTAR CRÍTICAS INJUSTAS"

Esa meta la ha situado como un bien superior aunque haya implicado que "ha estado desgástandose" su gobierno, al que ha embarcado en el propósito de generalizar "el buen rollo entre los andaluces, que es lo que debe hacer un gobierno", aun cuando ha apuntado que esa aspiración ha incluido "soportar críticas injustas", sin aludir a ninguna materia específica.

"Este año no me corresponde ningún día de descanso", ha indicado Moreno a los asistentes a la Junta Directiva Autonómica, al tiempo que ha ironizado con el hecho de que "otros presidentes tienen 15 días de vacaciones para lo que han adelantado el balance", en una alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que celebró el día 23 el último Consejo de Ministros del año.

Ha apostado el presidente de la Junta y líder del PP andaluz por "trabajar por que Andalucía siga avanzando" y ha instado a su organización a que vayan "informando de manera detallada de lo que hemos hecho bien".

En ese balance ante la sociedad andaluza haya apelado también a "corregir errores", pese a que ha considerado que "la alternativa es el pasado", en referencia velada a su oponente socialista, María Jesús Montero, y ahí ha incluido la recuperación de un impuesto como Sucesiones y Donaciones, o "la falta de eficiencia gestión" o "la destrucción de servicios públicos", mientras que ha remarcado que "solamente este Gobierno" puede ofrecer "seguridad a los andaluces".

Ha concluido señalado que este 2025 "no ha sido nada fácil" y ha señalado de igual forma que 2026 "será también complejo", aunque ha considerado que para afrontar ese reto "somos un gran equipo" y por ello "no le vamos a decepcionar" a los andaluces.

En esos mensajes ha incluido Moreno un balance provincial, mientras que ha recordado que en enero cumplirá siete años al frente de la Junta de Andalucía, donde ha incluido que 45.000 malagueños han abandonado el paro y que hay casi 160.000 afiliados más a la Seguridad Social para rozar los 710.000 inscritos, o infraestructuras de futuro como el tercer hospital de la capital, ha defendido que "ponemos solución a los problemas" porque ha presumido de que "trabajamos de forma útil, eficaz".

Ha instado a toda la organización en su conjunto y al gobierno andaluz igualmente a que "os sintáis razonablemente satisfechos", por cuanto ha reivindicado que "en estos casi siete años se han producido mejoras" y con ello "esta Andalucía de 2025 nada tiene que ver con la que heredamos".

Ha señalado entonces aspectos como que "somos más fuertes económicamente", el hecho de haber recibido una inversión industrial de casi 17.000 millones en tres años, así como que la región "ya no depende energéticamente de España", balance que ha resumido señalando a Andalucía como "la tercera economía de nuestro país".