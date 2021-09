Moreno confía en que mejoren condiciones ante incendio de Sierra Bermeja, "encerrar este demonio y no genere más daño"

Asegura que se están poniendo todos los medios

Un incendio de sexta generación y "casi inédito en los últimos años en Andalucía y probablemente en España". Así ha calificado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al incendio declarado este pasado miércoles en Sierra Bermeja, que afecta a varios municipios malagueños y que sigue activo.

Un incendio "tremendamente complejo, de enormes dificultades y que hacía mucho tiempo que no nos enfrentamos a uno de estas características", ha subrayado Moreno, que ha dejado claro que están poniendo "todos --los medios-- y no se está escatimando ningún tipo de recursos dentro de la efectividad que tenemos que tener para apagar el importante incendio", que afecta ya a unas 3.600 hectáreas.

No obstante, ha dicho que quiere ser optimista y confía en que "las condiciones meteorológicas nos darán un respiro; a que encontremos ventajas de oportunidad para ser los más efectivos posible, acorralar el demonio del fuego y extinguirlo lo antes posible".

Moreno, de igual modo, habla de que esto "es un drama, una catástrofe, no tiene otro nombre, que nos golpea, precisamente, cuando pensábamos que habíamos pasado lo peor en materia de incendios a lo largo del verano; una catástrofe que está haciendo un enorme daño, no solo medioambiental, está generando una cicatriz a todos los que durante los generaciones han vivido, disfrutado y han hecho un modo de vida de ese bosque".

"Este incendio nos está generando muchos problemas por muchas razones", ha abundado, añadiendo que, primero porque "no hemos tenido la suerte de contar con las condiciones climatológicas y meteorológicas adecuadas para poder trabajar con la máxima efectividad".

Ha lamentado que "desde el minuto uno no nos ha acompañado ni el viento ni la situación", añadiendo que la orografía es "muy compleja, adversa, difícil", que prácticamente hace que los medios aéreos sean los más efectivos, llevando la mayor carga, aunque los medios terrestres también lo hacen.

"Estamos poniendo todo lo que tenemos a nuestra disposición", ha abundado, recordando que son 37 medios aéreos, más de 500 efectivos para organizar, planificar e intentar extinguir el incendio, además de todas las personas que tienen experiencia en la lucha contra los incendios.

De igual modo, ha agradecido a presientes de comunidades autónomas que le han llamado y han hecho ofrecimientos de medios aéreos, algunos incorporados, además de al Ejecutivo de la nación, recordando la conversación con Pedro Sánchez, que ofreció la posibilidad de contar con la UME.

En relación con el apoyo de la UME, ha dicho que no es una decisión que toman los políticos, "no somos expertos en previsión ni extinción de incendios". "Nosotros venimos a arropar institucionalmente, y, evidentemente, para que nos trasladen necesidades", ha abundado, añadiendo que la dirección de lucha contra incendios la llevan el equipo técnico y son ellos la que lo tienen que solicitar.

"No descartamos absolutamente nada", ha dicho, no obstante, reiterando los medios aéreos desplegados. "Vamos a ver, esperemos que no se derrumbe --el pirocúmulo formado-- y esperemos que podamos aguantar pero vamos a tirar de todo, siempre con el criterio técnico".

Moreno, en declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el municipio malagueño de Estepona, ha tenido palabras para el bombero del Infoca fallecido en la extinción del incendio; agradeciendo el "enorme esfuerzo" de efectivos de los bomberos, que "ponen todo el esfuerzo, compromiso y entrega arriesgando incluso sus propias vidas".

"Lo primero es salvar vidas", ha dejado claro, explicando que se ha decidido retirar los equipos terrestres para evitar riesgos debido a ese pirocúmulo formado: "No queremos perder ni una sola vida más, por tanto, estamos siendo escrupulosamente prudentes para evitar que cualquier miembro de los que están trabajando puedan quedarse atrapados y perder su vida".

Ha añadido que se actúa con "la máxima eficiencia posible, la máxima inteligencia, pero muchas veces no podemos luchar contra la naturaleza", y "sufrimos la enorme impotencia, las lágrimas de alcaldes, de vecinos, el dolor que estamos sufriendo todos" porque a pesar del equipo desplegado "no podemos hacer mucho más ahora mismo".

Por otro lado, ha señalado que son 36 kilómetros de perímetro de zona debido al incendio, apuntado que, actualmente, se está a la espera para ver lo que ocurre.

De igual modo, ha incidido en que, a pesar del numeroso equipo desplegado "no podemos hacer mucho más ahora mismo", pero se sigue trabajando. "Gracias al esfuerzo se ha conseguido que no vaya a más, gracias al Infoca se ha podido preservar otras zonas no solo pobladas, sino con alto valor ecológico".

Así, con ese esfuerzo, ha dicho, se puede hablar de "cifras dramáticas, porque lo son, que no alcanzan datos mayores". En este punto, ha dicho que se va a esperar a ver si las condiciones desde el punto de vista meteorológico da una tregua y "nos permite a todos los equipo de unas vez por todas perimetrar, controlar, este demonio que es el incendio, para que no salga de esos límites y fronteras que le queremos construir" y que "no siga generando daño, sufrimiento, en todos y cada uno de los rincones" de la zona.

También Moreno ha incidido en lo inédito del incendio, consecuencia "de muchas cosas pero también, por qué no decirlo, del cambio climático y de estos nuevos incendios que estamos encontrando, que no son los de los años 90, que no son los que hemos tenido hace 15 años".

"Son nuevas fórmulas de fuego a los que superan los medios materiales y humanos que tenemos no solo en Andalucía", señalando que ello también ha pasado en Portugal, California, Canadá, entro otros, y "desgraciadamente y tristemente nos está pasando a nosotros".

CONFINADOS

Debido al incendio se ha obligado el desalojo de los municipios malagueños de Genalguacil y Jubrique a causa del incendio, del que se investigan las causas, que podría apuntar a intencionado.

"Desde luego me da mucha rabia, a veces, se cae una línea de electricidad y provoca un incendio; un cristal en el suelo, alguien en la agricultura hace algo que no debe o cae un rayo y la propia naturaleza hace arder un bosque... pero que alguien venga, un canalla venga a meter fuego a algo tan nuestro, tan importante, eso no tiene nombre", ha dicho, por lo que, si definitivamente, tras los informes, dicen que es intencionado "vamos a poner todos los recursos",

Moreno ha agregado, además, que ha mantenido una reunión con los regidores de la zona y ha dicho están "destrozados" porque gran parte del sustento económico, social, está vinculado a esa masa forestal que una parte de ella ha desaparecido". "Están en situación de shock, preocupados por los vecinos", ha abundado.

Por último, Moreno ha pedido paciencia a las personas confinadas y mucha prudencia. "Desgraciadamente no se puede hacer nada", rogando que sigan las recomendaciones y se queden en casa. "Esto pasará, y vamos a intentar que pase lo antes posible", ha concluido.

