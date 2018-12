Moreno critica que Susana Díaz, "la presidenta correcta y educada que nunca insulta", llame al PP "derecha asalvajada"

Publicado 25/11/2018 14:39:27 CET

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 25 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Rocío Gómez) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado este domingo que la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, a la que ha denominado como "la presidenta correcta y educada que nunca insulta", llame al PP "derecha asalvajada".

Así se ha pronunciado Moreno en un acto de campaña en la Feria de Torremolinos (Málaga), después de que Susana Díaz haya alertado este domingo de que la derecha "asilvestrada y asalvajada" que representa el PP de Pablo Casado en España está "blanqueando a la extrema derecha", y ha defendido que el PSOE-A es la única izquierda "útil" y responsable que "frena" a la derecha.

Moreno ha ironizado asegurando que el calificativo utilizado por la presidenta de la Junta debe ser "una caricia, un cariñito que nos manda, quien no admite ni media broma, nunca insulta y está feliz, subida en un pedestal a un metro y medio sobre el nivel del mar".

El líder de los 'populares' andaluces ha destacado que desde su formación no se puede decir que la sanidad ni la educación van mal "con listas de espera de 65.000 personas, profesionales sanitarios en huelga, 145.000 jóvenes sin plaza de Formación Profesional". "Eso es criticar a Andalucía", ha lamentado Moreno.

Según ha indicado, "Susana Díaz está muy equivocada porque Andalucía es muchísimo más que el PSOE-A por mucho que quiera apoderarse de Andalucía; es muchísimo más que los 40 años en los que han situado a los andaluces en el último nivel de progreso, y es muchísimo más que esa corrupción que ha ido creciendo por todos los rincones".

Por ello, el candidato del PP-A ha garantizado que su formación no va a permitir "ni una lección" del socialismo "caduco" que no consigue objetivos en la comunidad y que, por tanto, "no es útil".