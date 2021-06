Moreno dice que los indultos son "un disparate colosal": "Una cosa es el diálogo y otra no hacer cumplir las leyes"

MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado "un disparate colosal" los indultos a los condenados por el 'procés' y ha esperado que el Gobierno "reflexione". "Una cosa es el diálogo, yo soy de los que siempre he pedido que haya diálogo y hay que dialogar con todo el mundo, pero otra cosa bien distinta es no respetar nuestro marco constitucional y no hacer cumplir las leyes", ha apostillado.

"El presidente del Gobierno de España prometió acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y eso evidentemente lo está incumpliendo", ha asegurado Moreno, en declaraciones a los periodistas, tras asistir a la inauguración de Home of Giants en Málaga.

Así, ha indicado que a la 'Marcha de Colón' "no asisto porque tengo otras obligaciones", en concreto un acto institucional por el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano; pero ha calificado la situación generada de "insólita".

"Me parece un disparate en todos los términos, cuando tú vulneras la Constitución que es la ley de leyes, cuando una serie de señores quiebran no solo la convivencia en Cataluña sino que vulneran las más elementales normas, cuando un tribunal juzga y condena a unos ciudadanos; llega el Gobierno y rescata a esos ciudadanos con los indultos, una figura política, un estado de gracia unilateral", ha dicho el presidente andaluz.

Moreno ha apuntado que el Gobierno "probablemente lo decide para poder mantener una mayoría parlamentaria en las Costes Generales", incidiendo en que esto hace "un flaco favor a nuestro sistema democrático, a la propia convivencia en Cataluña, porque son personas que no se arrepienten, que son reincidentes y que tienen solo un objetivo que es destruir el marco de convivencia que nos dio la Constitución en 1978".