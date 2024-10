Moreno dice que PP está en gobernar y resolver problemas de los andaluces: "Me importa un comino el politiqueo" del PSOE

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado la campaña "de impotencia, de verse sobrepasado" del PSOE para hacer un relato de "una Andalucía negativa, que no es la realidad" y ha advertido a los de "la extrema en un lado y la extrema en el otro" que "ni sueñen que juntos van a ser capaces de tumbar al gobierno del pueblo por muchas mentiras que cuenten", asegurando el PP no está "en el politiqueo", sino en resolver los problemas de los andaluces.

"Me importa un comino todo el politiqueo que todos días me trae el PSOE y sus líos internos. A mí y a vosotros sólo nos puede importar Andalucía y los problemas de los andaluces", ha dicho Moreno, en su intervención, tras la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, donde ha lamentado "la campaña sucia" del PSOE-A" y que "todos los días vemos cómo se miente, sin ningún tipo de rubor".

También ha señalado que los socialistas "todos los días buscan bronca en el Parlamento, el desencuentro, buscan una Andalucía negativa, pesimista; una Andalucía que no funciona frente a una realidad que no es así", pero ha incidido en que "ni sueñen que toda campaña de publicidad orquestada por Moncloa, que toda esta campaña orquestada por la extrema en un lado y la extrema en el otro, va a conseguir sus resultados".

"Que no sueñen ni los que están a nuestra derecha, ni los de la izquierda, que se unen en su crítica con exactamente los mismos titulares, los mismos argumentos, que juntos van a ser capaz de tumbar al gobierno del pueblo, que es el gobierno del PP de Andalucía, por muchas mentiras que ellos cuenten", ha apostillado Moreno.

Así, ha defendido las mejoras, también en materia de sanidad, y ha señalado que los últimos barómetros y estudios demoscópicos "hablan claramente de que la vía andaluza funciona, que las reformas son acertadas y dan su fruto" en ámbitos como el económico o empleo.

En este punto, ha detallado que el crecimiento económico de Andalucía, la bajada de la tasa de paro y el aumento de las personas afiliadas a la Seguridad Social, asegurando que "aquellos que dicen que Andalucía se ha empobrecido faltan a la verdad".

Así, ha indicado que "el que haya zonas que tienen problemas y zonas de pobreza estructurales de hace 40 años no tiene nada que ver con que hayamos conseguido que en estos seis años hayamos alcanzado cotas de bienestar mayor que el quinquenio anterior e incluso que las décadas anteriores".

"Esos son datos que yo entiendo que no les gusta al PSOE porque los datos matan al relato y están intentando construir un relato oscuro, que no es cierto y terriblemente negativo, no del Gobierno de Andalucía, sino de lo que es Andalucía. Y eso no debemos permitirlo y debemos todos los días contar con naturalidad, con educación y con corrección, a todos los ciudadanos todo lo que estamos haciendo", ha dicho el líder del PP-A.

SANIDAD

Ha reconocido "problemas enquistados", como la atención primaria y la lista de espera, pero ha asegurado que es "falso" y "no hay ni un solo dato que avale que la sanidad pública esté peor que hace cinco años".

"Todos los datos indican que en término de ratio de inversión, de número de profesionales, en todos hemos mejorado en Andalucía. Por tanto, no compremos una mentira que repiten una y otra vez", ha aseverado.

Además, Moreno ha asegurado que "si hay problema, vamos a resolverlos". "Somos un gobierno, sabemos gobernar y vamos a gobernar cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste; por mucho que se oponga, por muchos palos en las ruedas que ponga, por muchos obstáculos que nos ponga, vamos a resolver esos problemas, porque somos capaces", ha dicho.

En este punto, ha asegurado que por el pueblo "nos vamos a dejar la piel para resolver problemas irresolubles, problemas estancados desde hace muchos años" y ha dicho que se dedicarán "a la sanidad, a la dependencia, a pesar de tener menos recursos". "No es ninguna excusa, tenemos la obligación de sacar adelante todos y cada uno de los proyectos en los que nos hemos comprometido a pesar de no tener los recursos que nos corresponden", ha incidido, lamentando que irán "con una mano atada a la espalda".

Ha señalado que "habrá que tomar decisiones difíciles", ya que ha defendido que "para que las cosas funciones hay que tomar decisiones, a veces para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, pero siempre pensando en el interés general, en los ciudadanos".

"Me importa un comino todo el politiqueo que todos días me trae el PSOE y sus líos internos. A mí y a vosotros sólo nos puede importar Andalucía y los andaluces, sus problemas; el politiqueo para ellos, el ruido para ellos, el fango para ellos, el miedo y la mentira para ellos", ha dicho el presidente del PP-A a los miembros de la junta directiva.

Moreno ha admitido también que el acceso a la vivienda "se coloca como una preocupación inminente" y ha reafirmado que "tiene que haber equilibrio entre oferta y demanda y para eso la materia prima tiene que abaratarse. Y para eso necesitamos mucha menos burocracia. Menos carga y menos presión fiscal para que esas posibilidades de desarrollo urbanístico y haya oferta".

Igualmente, ha vuelto a defender la necesidad de ofrecer seguridad jurídica a los pequeños propietarios que quieren poner sus propiedades en alquiler, pero temen a la okupación. "Hay un 30% de viviendas que podrían ser alquiladas, muchas de ellas de pequeños tenedores, que su jubilación es el alquiler de esa vivienda, pero necesitan seguridad jurídica, protección".

Moreno ha manifestado que "la propiedad privada de miles de trabajadores no se puede poner en cuestión y no vamos a permitir desde Andalucía que se cuestione la propiedad de millones de andaluces que han trabajado toda la vida con su sudor".

Así, ha apostado, ante toda "esa incertidumbre, ruido y mal rollo que genera el Gobierno de Sánchez", por la "estabilidad, seguridad, confianza y también buen rollo para Andalucía". "Optimismo, futuro, ilusión y confianza. Todo eso tenemos que desplegar", ha dicho.

Ha anunciado la inminente presentación de los presupuestos andaluces para el 2025, que "se aprobarán en tiempo y forma". Un proyecto de ley "complicadísimo" por las dificultades derivadas de la infrafinanciación, pero que ha asegurado que "volverán a contener un esfuerzo descomunal para apostar por pilares fundamentales de nuestro bienestar, que son sanidad, educación y dependencia".

Además, ha dicho, inyectará al sistema productivo "capacidad de crear empleo y bienestar, o un esfuerzo especial por el agua sobre todo en las provincias con mayores dificultades". "En definitiva, unos presupuestos diseñados para que Andalucía siga creciendo, siga siendo ejemplo y referente".

"Vamos a entrar en meses de destrucción, de ese contagio de Sánchez de la estrategia de polarización y enfrentamientos, de dividirnos por casas, por calles, por pueblos, simplemente porque pensamos distinto y no pensamos como él, con un solo objetivo que es permanecer en el poder", ha advertido al conjunto del PP andaluz, al que ha instado a no caer "en tentación permanente de este PSOE de embarrarlo todo, dificultarlo todo y olvidar que estamos aquí para gestionar los servicios públicos de los ciudadanos".

Por contra, ha hecho un llamamiento a "seguir trabajando con el oído siempre puesto, contacto permanente con la sociedad". Según Moreno, "no hay ningún barómetro que supere estar en la calle y escuchar a la gente. Escuchar, aprender, comprender, compartir, proponer, es el ejercicio que tenemos que hacer en este partido, que es el primero de Andalucía". "Estamos aquí para gobernar y vamos a gobernar le pese a quien le pese. Éste es el PP de Andalucía", ha concluido.