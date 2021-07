Moreno exige a Gobierno y PSOE-A explicaciones por el "maltrato a los parados andaluces" con reparto del plan de empleo

MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido este viernes al Gobierno central y al nuevo PSOE-A liderado por Juan Espadas explicaciones por el hecho de que Andalucía sólo vaya a recibir 50 millones de euros para un plan integral de empleo, cuando es una comunidad que "desgraciadamente desde hace décadas tiene un problema estructural con el desempleo", mientras que a las Islas Canarias se van a destinar 42 millones con bastante menos población que la andaluza.

Durante su intervención en Málaga ante la Junta Directiva del PP andaluz, Moreno ha alertado de que cada parado andaluz recibirá del Gobierno central, en virtud del plan de empleo, 56 euros, mientras que un parado canario recibe 154 euros y un parado extremeño 140. Ha planteado si es que para el Ejecutivo nacional los parados andaluces son "menos" que los parados extremeños o los canarios.

"¿Por qué de nuevo un maltrato a Andalucía y por qué ahora se maltrata a los parados andaluces?", según ha preguntado Moreno, quien ha indicado que esto es algo que deben explicar tanto el Gobierno central como el PSOE-A.

Ha manifestado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no entiende ni es sensible con Andalucía": "No comprende los sueños, los anhelos y los deseos de los andaluces", ya que no hay reparto que haga el Ejecutivo nacional sin que esta comunidad "salga perjudicada".

Ha señalado que él tiene que defender por encima de todos los intereses de Andalucía y no puede quedarse "callado contemplando un maltrato permanente y constante por parte del Gobierno de Sánchez". Ha denunciado que ya en el reparto de los fondos Covid, los andaluces "hemos sido los peor tratados de España, ya que en el ratio por habitante hemos recibido menos dinero que el resto de comunidades autónomas".

"¿Por qué, es que lo andaluces somos menos que el resto de los españoles?", según ha preguntado el presidente, quien ha advertido a Pedro Sánchez de que sin Andalucía, España no va a salir adelante.

"¿Es que no entiende el señor Sánchez que Andalucía es una parte esencial, fundamental y capital de un proyecto político que es España y del que nos sentimos profundamente orgullosos?", según ha planteado el presidente andaluz.