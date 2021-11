Moreno "intenta llevar a término" la legislatura pero "no perderá ni un minuto" si PSOE y Vox "se empeñan en bloquear"

MARBELLA (MÁLAGA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado este viernes sus pronunciamientos públicos sobre la voluntad de agotar la legislatura. "Tengo la determinación, como Gobierno y presidente de la Junta voy a intentar llevar a término la legislatura, completarla", ha indicado Moreno, quien seguidamente ha señalado la condición que lo impediría.

"No soy ingenuo", ha afirmado sobre el entorno parlamentario que afronta el Gobierno de coalición de PP y Cs y trasladar entonces que "si con su actitud PSOE y Vox se empeñan en bloquear", Moreno ha colegido que "no voy a perder ni un minuto y disolveré" el Parlamento autonómico y con ello la convocatoria de elecciones.

En declaraciones a los medios en Marbella (Málaga), durante visita las obras de ampliación del Hospital de la Costa del Sol, Moreno ha dado cuenta de los argumentos que le llevan a desear el fin de la legislatura, en cuyo caso las elecciones al Parlamento de Andalucía se celebrarían en noviembre de 2022.

La primera razón que ha esgrimido Moreno es que "estamos ante un rebrote del Covid", para apuntar entonces la irrupción de "una nueva cepa sudafricana", por lo que ha abogado por conocer el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante "los rumores de que el nivel de protección de las vacunas actuales no está tan eficaz".

El presidente de la Junta, que ha considerado que "la situación es preocupante", ha apelado a que la prórroga del Presupuesto condiciona "seguir limitando la lucha", hecho al que ha sumado el objetivo de alcanzar "la reconstrucción económica" sustentada en la ejecución de los fondos europeos, de los que ha indicado que son "fundamentales para Andalucía", y sobre los cuales existe igualmente incertidumbre sobre su reparto, por lo que ha apelado a que "hay que negociar, hay que estar muy encima".

Moreno ha descrito la situación que tendría que afrontar, que ha ejemplificado en situaciones parlamentarias como no poder tramitar "normas, decretos, modificaciones presupuestarias", para apuntar que "si no me dan oxígeno, no voy a perder ni un minuto".

El presidente andaluz ha apelado al hecho de que "después de la insensatez de bloquear el Presupuesto", los partidos promotores de la enmienda a la totalidad de las cuentas de 2022 sean conscientes de "la reacción de ciudadanía y reaccionen para que vean que no es el camino correcto".

Moreno ha reclamado la primacía de "los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses partidistas", así como ha apelado "al sentido común y la responsabilidad de PSOE y Vox".