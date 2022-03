Moreno pide al Gobierno que "acelere" los corredores ferroviarios para que Andalucía "no pierda competitividad"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles al Gobierno central que "acelere" los corredores ferroviarios, "corrigiendo, renovando y dotando" de doble vía los trazados con el objetivo de "evitar que Andalucía pierda competitividad".

"Este Gobierno y los andaluces queremos meter una marcha más a las conexiones y tenemos recursos, capacidad y toda la ilusión para hacerlo", ha indicado, al tiempo que ha pedido el "Gobierno que no nos hagan perder ni un minuto más y que si no quieren hacerlo que nos cedan los recursos y nosotros nos encargamos de meterle la marcha que necesita Andalucía y los corredores. No tenemos miedo a la gestión, ni a asumir responsabilidades. Lo único que nos da miedo es quedarnos atrás", ha señalado.

También ha vuelto a reclamar la gestión de los servicios ferroviarios entre capitales para complementarlos, como ya se hizo en la carta dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el pasado 2 de febrero. "Nos sentimos capaces de hacerlo, porque, además, lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer más competitivos", ha asegurado.

Moreno, que ha clausurado en el municipio malagueño de Antequera el encuentro 'Los Corredores Ferroviarios Europeos, claves para el desarrollo de Andalucía', ha insistido en los dos corredores ferroviarios son "cruciales para España y Andalucía".

"Andalucía ocupará un papel esencial y estratégico en el transporte de mercancías y pasajeros, dando un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al tejido productivo y logístico", ha explicado, al tiempo que ha detallado que, según la UE, "los flujos de mercancías entre Europa y el Norte de África se incrementarán un 50% en los próximos diez años".

Por ello, ha incidido en que "no queremos quedarnos atrás ni desaprovechar la oportunidad de ser el nudo de conexiones entre dos importantes continentes", ha defendido Moreno, por lo que ha instado al Gobierno a dar "un impulso preferente a las infraestructuras de ambos corredores".

También ha aseverado que la pandemia o la guerra en Ucrania han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una red europea ferroviaria y logística que promueva las importaciones y las exportaciones y facilite el abastecimiento de los productos básicos.

Además, ha insistido en que es fundamental utilizar los Fondos Next Generation y el nuevo programa marco de fondos europeos para dar un impulso al corredor ferroviario del Mediterráneo y del Atlántico en Andalucía, a la vez que ha instado al Gobierno central a que permita nuevos PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) autonómicos.

Durante su intervención, Moreno ha señalado que en España el transporte se hace preferentemente por carretera, "lo que genera más congestión del tráfico, más contaminación, así como el deterioro de las autovías y carreteras" y ha abogado "por cambiar el modelo hacia unos transportes más seguros, eficientes y respetuosos con el medio ambiente".

Así, ha apuntado que el corredor atlántico y el mediterráneo cuentan con un tramo común Bobadilla/Antequera-Algeciras, "un tramo de vital importancia para conectarse con el puerto de Algeciras que mueve el 21% del tráfico portuario español y que se sitúa en el primer puesto de nuestro país, el sexto de Europa y el vigésimo quinto del mundo".

También ha subrayado que el desarrollo de los corredores "alumbrará una nueva realidad de combinar ferrocarril y carretera con las autopistas ferroviarias, una experiencia que ya se practica en Europa y que puede ser de mucha utilidad en Andalucía y toda España".

En este punto, se ha referido al ramal central del corredor mediterráneo que unirá Zaragoza con Algeciras y que el Gobierno de España ha prometido para 2023. "Es un proyecto estratégico para España, Aragón y Andalucía", ha subrayado.

Otro de los proyectos en el corredor mediterráneo citado por Moreno ha sido el tramo Almería-Murcia, "que no acaba de adquirir la velocidad de crucero que se requiere para que se cumpla el plazo prometido por el Ministerio de Transportes que lo sitúa en 2026". En cuanto al tramo que debe conectar Almería con Granada, ha dicho que "se desconoce el resultado del avance del estudio funcional, que aún debe finalizarse y transformarse en proyecto de construcción para abordar la ejecución de la obra".

También Moreno ha pedido al Gobierno que "no abandone su apuesta por el corredor Andalucía-Algarve, que incluye la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva-Faro, muy demandada por los ciudadanos y que atraerá turismo, riqueza y nos cercará más a Europa".

Asimismo, se ha referido al Puerto Seco de Antequera, un proyecto impulsado por el Gobierno andaluz que, "tras más de quince años de espera", albergará más de un centenar de empresas y estará conectado por ferrocarril hasta el Puerto de Algeciras.

Por último, ha agradecido "el esfuerzo y compromiso" de los que componen el tejido productivo de Andalucía, "su ingenio y audacia" para superar los obstáculos y ha lanzado un mensaje de futuro porque "aunque es verdad que la guerra va a repercutir en la economía, Andalucía tiene resortes, capacidad y potencia para salvar los obstáculos que nos vayamos encontrando en el camino". "Confío en Andalucía y en su capacidad productiva", ha concluido.