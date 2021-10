Moreno pide al Gobierno consenso sobre la nueva ley de vivienda y garantiza que Junta protegerá siempre a propietarios

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aludido a la futura ley de la vivienda del Gobierno de España, lamentando que se haga "sin consenso, diálogo ni negociación" con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en esta materia. Además, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz "garantizará siempre" la protección a los propietarios de viviendas.

En Benahavís (Málaga), donde ha asistido las jornadas de turismo residencial y ha recogido un premio de Andalucía Inmobiliaria, el presidente andaluz ha precisado que ha escuchado "muchos comentarios" sobre esta ley pero ha admitido que desconocen "la letra pequeña", al no haber habido información previa a las comunidades autónomas, "que somos las competentes en la materia".

Así, ha enfatizado que "por muy buena voluntad" que pueda tener un gobierno a la hora de preocuparse por un "problema que es real", el del acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes; "esa solución sólo se puede hacer desde el consenso, desde el diálogo y desde la negociación" con el sector y con quienes tienen las competencias: ayuntamientos y comunidades autónomas; por tanto, ha agregado, "ni desde la imposición ni desde el intervencionismo se puede solventar este problema".

Moreno ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz apuesta por la seguridad jurídica para los propietarios de inmuebles y se ha preguntado por qué si hay tanto parque de viviendas vacías en España estas propiedades no se ponen el alquiler. En este punto, ha aclarado que sólo el 1,5% del parque de vivienda corresponde a grandes empresas o fondos de inversión, el resto son de particulares.

"Cuando uno pregunta me dicen: porque no me atrevo, mañana me la pueden okupar, porque no tengo garantías, porque hay mucha inseguridad jurídica; ese es el gran problema", ha enfatizado el presidente andaluz, quien ha recalcado que esa "inseguridad jurídica es el gran problema de fondo" que se debe resolver "de manera importante".

Por ello, ha insistido en que la Junta de Andalucía "va a proteger a los propietarios de viviendas siempre y siempre tienen que tener seguridad jurídica frente a otra circunstancia". Juanma Moreno ha apelado al diálogo "más fructífero y que, entre todos, podamos hacer algo sumamente interesante".

Por último, en su intervención, ha resaltado que la venta de viviendas creció el pasado mes de agosto en Andalucía un 67% y que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una de cada cinco operaciones inmobiliarias fueron en Andalucía. También ha recordado que hay "un millón de andaluces que están dispuestos a cambiar de casa este año". "Hay sector, hay mercado, hay mucho movimiento, confianza y se puede hacer muchas y muy buenas cosas", ha concluido.