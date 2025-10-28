Mucac La Coracha de Málaga proyecta 'Devish 8' donde la artista Jennifer Steinkamp explora sobre tecnología y naturaleza

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mucac La Coracha de Málaga acoge la proyección del audiovisual digital 'Dervish 8' de la artista Jennifer Steinkamp (Denver, Estados Unidos, 1958), que se podrá ver en el Espacio Audiovisual del museo desde el 28 de octubre al 11 de enero de 2026.

Esta obra forma parte de la colección de arte Carmen Riera, depositada en Málaga desde 2009 y cuya cesión temporal ha sido renovada a inicios de 2025 por un periodo de tres años prorrogable, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Steinkamp es una artista de prestigio internacional, que realiza instalaciones con vídeo y otros medios audiovisuales para explorar la relación entre naturaleza, tecnología, espacio arquitectónico y percepción. La animación digital ha sido su medio desde principios de la década de los años 90, convirtiéndose en pionera en este campo.

En 'Dervish 8', árboles virtuales giran sin cesar como impulsados por un viento invisible, transformando el entorno en un espacio hipnótico de contemplación. El título alude a los derviches sufíes y sus danzas rituales, evocando una energía espiritual trasladada al ámbito digital.

Según han señalado desde el Consistorio, a través de esta tensión entre lo orgánico y lo artificial, Steinkamp invita a reflexionar sobre cómo la tecnología transforma nuestra experiencia del mundo natural. 'Dervish 8' no imita la realidad, sino que "la reimagina desde una nueva sensibilidad digital".

En el audiovisual de Steinkamp, el movimiento de las ramas contiene elementos tanto de control como de anarquía, han indicado, al tiempo que han apuntado que, aunque el movimiento en remolino del árbol parece fruto de un hechizo, en realidad está limitado por las raíces del árbol.