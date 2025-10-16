'Muganga, celui qui soigne', Premio del Jurado Profesional y del público del Festival de Cine Francés de Málaga

Cartel de 'Muganga, celui qui soigne', Premio a la Mejor Película del Jurado Profesional y del público del Festival de Cine Francés de Málaga. - CEDIDA/FESTIVAL CINE FRANCÉS MÁLAGA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 31 Festival de Cine Francés de Málaga ha anunciado este jueves en la Gala de Clausura el palmarés de su edición de 2025, en la que la película 'Muganga, celui qui soigne', presentada el pasado martes por su directora, Marie-Hélène Roux, ha recibido el Premio a Mejor Película otorgado por el Jurado Profesional, primero en la historia del certamen; y también el Premio del Público Hamam Al Ándalus.

La película, presentada el martes por su directora, Marie-Hélène Roux, narra la historia sobre la violencia sexual que sufren las mujeres en la República Democrática del Congo. Basada en una historia real, sigue a Denis Mukwege, médico congoleño y premio Nobel de la Paz, y su encuentro con Guy-Bernard Cadière, cirujano belga, que posibilita un nuevo impulso a su compromiso. Juntos operaron a estas mujeres para que recuperaran dignidad y esperanza.

Además, el jurado profesional, formado por Montse Ogalla, Rafael Robles 'Rafatal, Inés Azagra Prego y Víctor Salmerón, han anunciado el Premio a la Mejor Dirección para Grégory Magne por su película 'Les musiciens', que se preestrenó en exclusiva en España el pasado lunes en la Sección Oficial del certamen.

Sobre su trabajo, los miembros del jurado han explicado que merece el premio por "su armoniosa capacidad para orquestar una historia sensible, sólida, muy bien construida y creíble para todos los públicos, más allá de la megalomanía que trasciende a esta exquisita comedia".

Azagra Prego detallaba sobre las decisiones del jurado que "la comedia, el entretenimiento, la ironía y la autocrítica son valores que el jurado aprecia igual que lo hace el público siendo así una muestra de la heterogeneidad de la sociedad y por tanto, del público español".

El tercer premio que han otorgado ha sido a la Mejor Interpretación, en este caso ex aequo, en concreto para Isaach de Bankolé por 'Muganga, celui qui soigne', que en palabras de Víctor Salmerón "personifica con su presencia en pantalla la dignidad, resiliencia y bondad"; y para Juliette Armanet, por 'Partir un jour', por, según el jurado, "cantar las ansiedades de toda una generación, marcada por la contradicción constante del personaje y una solidez en la que se sustenta toda la película".

La gala de clausura, celebrada en el Cine Albéniz, ha contado, entre otros, con invitados y participantes como Chloé Samaniego, agregada cultural y audiovisual del Instituto Francés de España; Vincent Maël Cardona, director de 'Le roi soleil', que se ha proyectado al término del evento, fuera de concurso; Marie-Hélène Roux, directora de 'Muganga, celui qui soigne'; y Marie-France Brière, productora de cine y televisión, y directora del Festival de Cine Francófono de Angulema.

"Los premios del palmarés de este año dejan claro que la denuncia social importa, y mucho, a los espectadores del festival. Nos dejan una sensación muy esperanzadora", ha explicado el director del certamen, Sullivan Benetier.

Además, el jurado joven ha otorgado su Premio a la Mejor Película a 'Furcy, né libre', que Abd Al Malik presentó el pasado domingo 12 de octubre en la Sección Oficial, y que cuenta la historia del esclavo Furcy, en la búsqueda de unos documentos que le harán volver a ser un hombre libre, en la Isla de la Reunión en el Siglo XIX.

Este premio se otorga "por enfrentarse sin miedo a las heridas del pasado que siguen vigente hoy en día, a través de una que nos recuerda que el cine puede ser la mejor herramienta para conmover y dar voz a aquellas que no la han tenido", según el jurado joven, formado por Antonio Terol Pacheco, Estefanía González Hijano, Manuel Fernández, Myriam Valle García, Guillermo Anguita Naranjo y Rebeca Parra Moreno.

Julia Branché, directora de programación del festival, ha señalado que los distintos jurados "han elegido obras que por el momento no han encontrado distribuidor en España, con la esperanza de que este compromiso dé sus frutos y permita su difusión en el territorio y a mayor escala".

En los últimos años, con situaciones similares, el Festival de Cine Francés de Málaga ha actuado "como lanzadera para películas cuyo destino ha cambiado en positivo el desarrollo comercial de su distribución en España".

Por su parte, el jurado de estudiantes de la Alianza Francesa de Málaga han anunciado el Premio al Mejor Cortometraje para 'Sulaimani', dirigido por Vinnie Ann Bose. El título de este filme de animación da nombre a un restaurante en París que suscita emociones enterradas y recuerdos que revelan por qué Alia y Neena, dos jóvenes indias, abandonaron su país. El premio consiste en un año de emisión en la plataforma de cine Filmin.

El último premio nace de la actividad 'Mon petit Festival!'; sus espectadores, un grupo de 50 niños y niñas de entre cuatro y ocho años han seleccionado el mejor cortometraje infantil del certamen, 'One, Two, Tree', de la directora suiza Yulia Aronova. La cinta cuenta la historia un árbol distinto de los demás, que alegra el día a todo el que se cruza en su camino.

El 31 Festival de Cine Francés de Málaga ha contado este año con un 95% de ocupación de aforo en todas sus proyecciones, y más de 16.000 asistentes a todas sus actividades. El final será este viernes en La Térmica, a partir de las 20.00 horas, donde, además de la proyección al aire libre de 'Passengers: French 79 en el observatorio de la Costa Azul', se celebrarán los conciertos de Folie's y OY, así como el Dj set final de Bicheo.

La organización ya se encuentra trabajando en la edición de 2026. "Si hay algo que deja claro esta edición es que el cine es sin duda alguna una herramienta clave para conocer, aprender y concienciarse sobre todas las cuestiones que afectan a nuestras sociedades en este momento", ha relatado Benetier.

Los directores Sophie Deraspe, Abd Al Malik, Marie-Hélène Roux, Grégory Magne y Vincent Maël Cardona, así como el actor Makita Samba han visitado el festival para preestrenar sus correspondientes obras de forma exclusiva en España.

El programa ha vuelto a ofrecer al público malagueño sus habituales secciones de cortometrajes, documentales, realidad virtual, cine para estudiantes de arte y una restropectiva dedicada la 'Nouevelle Vague', además de presentar novedades como una actividad de cine familiar, un cine-concierto con cine mudo de Méliès y Capellani, y una masterclass con el jurado profesional.

De nuevo, el certamen ha organizado una exposición que se podrá visitar hasta el 12 de diciembre en la Alianza Francesa de Málaga; 'ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse', una muestra del fotógrafo Christophe Brachet que revela el alma del rodaje de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin.