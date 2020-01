El Museo Carmen Thyssen Málaga inicia una serie de monografías sobre su colección permanente

Publicado 10/01/2020 12:40:18 CET

El Museo Carmen Thyssen Málaga inicia la publicación de una serie de monografías que, con carácter anual, se dedicarán al estudio de su colección permanente por parte de especialistas en los estilos artísticos y autores presentes en sus fondos, contando para ello con la colaboración de la Fundación Unicaja.

El primer número, 'La pintura orientalista española a través del Museo Carmen Thyssen Málaga', ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por parte de su autora Rocío Coletes acompañada por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada; la directora Artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno; y la responsable de Artes Plásticas y Espacios Museísticos de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido.

La autora se ocupa de este singular género del arte del siglo XIX, del que el Museo exhibe tres destacados ejemplos que representan, respectivamente, sus orígenes, esplendor y ecos finiseculares. Así, a través de las obras 'Caravanas árabes arribando a la costa', de Eugenio Lucas Velázquez (c. 1860), 'Paisaje norteafricano', de Mariano Fortuny (c. 1862) y 'La corrida de la pólvora', de Salvador Sánchez Barbudo (c. 1900), se ofrece un recorrido minucioso y ameno por el desarrollo del orientalismo español, analizándose en este libro su contexto cultural y la producción de sus más destacados intérpretes.

Coletes es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo (con Premio Extraordinario de Doctorado), especialista en pintura del siglo XIX y autora de numerosas publicaciones sobre pintura orientalista, temática a la que dedicó su tesis doctoral, y coleccionismo.

Máster de Museología e investigación de colecciones por la École du Louvre, Coletes ha desempeñado su labor docente e investigadora en la Universidad de Oviedo gracias a una beca de Formación del Profesorado Universitario del MECD y actualmente es técnico de museos del Ministerio de Cultura en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Esta serie de publicaciones nace también con la intención de reforzar la actividad editorial del Museo, en la que destacan los catálogos que se editan con motivo de cada exposición temporal, el estudio razonado de las obras de la colección permanente, impreso en 2014, o las guías del Museo.

El libro, que tiene un formato de 15 x 20 centímetros y numerosas ilustraciones a color, ya se puede adquirir en las tiendas físicas y online del Museo, y se enmarca en el acuerdo de colaboración que mantiene la Fundación Unicaja a través del patrocinio de la Colección Carmen Thyssen.