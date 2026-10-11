El Museo Casa Natal Picasso celebra el XXXIX Octubre Picassiano con actividades y la apertura de su filial en Texas

Exposición 'Picasso, propaganda y activismo político'. - MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Picasso celebra la XXXIX edición del Octubre Picassiano, que conmemora el nacimiento del artista malagueño el 25 de octubre de 1881 y que reúne actividades dirigidas a distintos públicos en torno su vida y obra.

La propuesta incluye iniciativas familiares y educativas, visitas guiadas y presentaciones literarias y musicales, según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Málaga en una nota en la que ha detallado que este año se incorpora a la programación la apertura al público de la filial del museo en Round Rock, Texas, en el marco del acuerdo institucional suscrito entre esta ciudad estadounidense y el Consistorio malagueño el pasado mes de julio.

La programación de la XXXIX edición del Octubre Picassiano comenzará el día del cumpleaños del artista con una jornada de puertas abiertas tanto a la Casa Natal como a la exposición temporal 'Picasso. Propaganda y activismo político'. Además, se ofrecerán visitas guiadas a las 12,00 y a las 18,00 horas.

El 28 de octubre, a las 20,00 horas, el salón de actos del museo acogerá la proyección del videoclip de 'Los ojos del niño Pablo', de Ana Romma. El acto contará con la participación de su letrista, Pedro Luis Gómez, y con la interpretación en directo de la canción por parte de la artista malagueña. El videoclip ha sido rodado en diferentes localizaciones picassianas de Málaga, entre las que figura la Casa Natal.

El 17 de noviembre, a las 19,00 horas, se presentará el libro de Ramón Gómez de la Serna 'Completa y verídica historia de Picasso y el cubismo (1929). Otros escritos picassianos', en una edición de Mario Virgilio Montañez Arroyo, que será también el encargado de presentar la publicación.

Por otro lado, el entorno de la plaza de la Merced será el escenario de Brote cubista, una acción de Alessandra García. La iniciativa promueve la implicación de quienes visitan la zona en su vida cotidiana y el intercambio con los residentes.

El título alude tanto a la aparición de algo nuevo que nace allí donde no existía relación como al estilo artístico, en referencia a Picasso y a su forma de mostrar distintas perspectivas de manera simultánea a través del cubismo. La actividad se desarrollará el 4 de diciembre.

ROUND ROCK

Una de las principales actividades de esta edición del Octubre Picassiano será la apertura al público del Museo Casa Natal Picasso en Round Rock (Texas) con la muestra 'Birthing Picasso (Alumbrando a Picasso)'. Este espacio estará ubicado en el City Arts Center de la localidad texana y albergará cada año dos exposiciones temporales con piezas procedentes de las colecciones del museo.

El 5 de noviembre se presentará la exposición 'Dialogues with Picasso', que establecerá un diálogo entre la obra gráfica de Picasso y la de artistas como Joan Brossa, José Luis Cuevas, George Condo, George Segal y André Masson.

Previamente, se llevarán a cabo varias actividades en torno a la figura del artista. El programa comenzará el 25 de octubre, coincidiendo con su cumpleaños, con 'Happy Birthday, Pablo!', una celebración popular con música en directo.

BIBLIOTECAS

El XXXIX Octubre Picassiano incluye asimismo la vigésima edición de 'Picasso en las Bibliotecas', un programa organizado por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga y la Biblioteca de la Casa Natal con el objetivo de "acercar la vida y la obra del artista y poner en valor el papel de las bibliotecas municipales como espacios de difusión cultural".

La vigésima edición se articula en torno a dos ciclos de actividades dirigidos al alumnado de Educación Primaria. Así, 'Picasso, en escena' contará con 18 sesiones concertadas para escolares de primer y segundo ciclo de Primaria.

Por su parte, 'Picasso, primeros trazos' está dirigido al alumnado de tercer ciclo de Primaria. La actividad se desarrolla en dos sesiones de mañana, a las 10,00 y a las 11,45 horas y un máximo de 25 estudiantes por turno.

Por último, todos los sábados de octubre se desarrollarán los talleres 'Picasso en Familia', una propuesta lúdica y formativa que acerca a las familias diferentes facetas de la creatividad picassiana.