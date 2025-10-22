El Museo Casa Natal Picasso presenta la relación del artista malagueño y Françoise Gilot a través de 37 grabados

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Picasso ha presentado este miércoles en su Sala de Exposiciones Temporales la muestra 'Picasso: vida con Françoise', una propuesta comisariada por Mario Virgilio Montañez, que recorre la relación entre el artista malagueño y Françoise Gilot (1921-2023) a través de 37 grabados, fotografías, libros y recortes de prensa.

El título de la exposición parafrasea el célebre libro 'Vida con Picasso', escrito por Françoise Gilot junto al crítico estadounidense Carlton Lake y publicado en 1964. Aquella obra supuso un testimonio íntimo, lúcido y polémico de los casi diez años de convivencia con Picasso, que iluminó aspectos desconocidos del pintor y dio voz, por primera vez, a una mujer artista eclipsada hasta entonces por la figura del maestro.

Ese mismo espíritu impregna la muestra, que reúne una selección de grabados realizados por Picasso, litografías pertenecientes a la colección del Museo Casa Natal Picasso.

A través de estas obras se descubren los múltiples rostros que Françoise encarnó para el artista: musa, compañera, madre de sus hijos, interlocutora intelectual y creadora por derecho propio. Así, tal y como afirmó la propia Françoise: "Nunca fui solo su modelo. Fui su compañera, y mucho más que eso. Estuve involucrada en su vida y en su arte, y, a mi manera, colaboré en su proceso creativo".

La presentación ha tenido lugar este miércoles con la asistencia de Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; Mario Virgilio Montañez, comisario de la exposición; Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación "la Caixa"; y Antonio Caballero, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga.

Los retratos no solo permiten seguir la evolución estilística de Picasso durante los años centrales de su relación con Françoise Gilot (1945-1953), sino también la complejidad emocional de ese vínculo. Desde la ternura de las primeras imágenes hasta la intensidad de las últimas, cada obra habla de una historia compartida entre dos creadores que vivieron el arte como una forma de vida.

Más allá de la representación física, la cuidadosa selección de grabados de la exposición, en la que colabora Fundación "la Caixa", captura la complejidad de la relación entre creador y modelo, explorando las múltiples dimensiones de la personalidad de Gilot y su influencia decisiva en la producción picassiana de la época.

La interacción entre líneas, formas y texturas propias del grabado permite un diálogo visual que revela, en cada obra, tanto la intensidad emocional como la profundidad intelectual que caracterizó su relación.

En esta serie, el grabado se convierte en vehículo para un entendimiento más amplio de la noción de retrato en la obra de Picasso, donde el artista no se limita a reproducir una imagen, sino que descompone, reconstruye y reinterpreta el sujeto desde una perspectiva subjetiva y simbólica.

Así, la exposición invita al espectador a reflexionar sobre el papel del arte como mediador entre la realidad y la representación, un espacio donde lo visible se entrelaza con lo intangible. En palabras del pintor malagueño, "el arte es la mentira que nos permite conocer la verdad", una afirmación que sintetiza la esencia de esta muestra: "una verdad revelada a través de la ficción artística, un encuentro entre vida y creación que se manifiesta en cada trazo de estos grabados".