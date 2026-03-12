El Museo Picasso Málaga acoge un encuentro con Eugenio Carmona, comisario de 'Picasso Memoria y Deseo'

Eugenio Carmona, comisario de la exposición 'Picasso Memoria y Deseo' - MPM

La exposición 'Picasso Memoria y Deseo', que se clausurará el 12 de abril, entra en su recta final. Se trata de un buen momento para que su comisario, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga (UMA) Eugenio Carmona, acerque al público esta muestra creada a partir de una serie de inspiraciones y claves.

Será el miércoles 18 de marzo a las 17.00 horas cuando tenga lugar este encuentro, en el auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

Durante dos horas y media el público conocerá las motivaciones de la muestra, así como su gestación y puesta en escena, además de las distintas lecturas y recorridos que pueden realizarse a través del espacio expositivo.

El programa se divide en dos sesiones, tituladas 'Inspiraciones e imágenes. Picasso y los estratos del tiempo', y 'Emblemas e iconos. Las identidades del sujeto y el arte moderno', respectivamente.

Carmona hablará del momento histórico en que se produjo Estudio con cabeza de yeso (1925) --pieza clave de la exposición, procedente del MoMA--, de los significados que contiene y de su diseminación en la obra de Picasso. Pero no solo se hablará del artista malagueño.

"Estamos ante un apasionante juego de imágenes e ideas compartidas y Dalí, García Lorca, Cocteau, De Chirico, Léger, Man Ray, Magritte, Claude Cahun, Eileen Agar, entre otros, acudirán a la cita. Fue un tiempo en el que el arte quiso descifrar la vida", ha explicado el profesor.

La inscripción es gratuita, y se puede realizar en la web del museo www.museopicassomalaga.org. También se puede realizar la inscripción presencialmente en las taquillas. Los asistentes podrán adquirir el catálogo de la exposición con un descuento sobre su precio.