Museo Picasso Málaga acoge nuevo concierto del Ciclo de Música de Cámara de OFM con Jose Carra & Arturo Serra Ensemble

Museo Picasso Málaga acoge un nuevo concierto del Ciclo de Música de Cámara de la OFM con Jose Carra & Arturo Serra Ensemble. - MPM

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) continúa con la programación del XIX Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) con un concierto protagonizado por Jose Carra & Arturo Serra Ensemble, que tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre a las 19.00 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso.

Con el título 'The Music of Jose Carra', el pianista y compositor malagueño presenta una selección de obras propias en las que confluyen el jazz, la música clásica y la improvisación contemporánea.

A su lado, el vibrafonista Arturo Serra, figura destacada del jazz nacional, y un cuarteto de cuerda formado por los violines de Nicolae Ciocian y Raúl Baixauli, la viola de Razvan Cociodar y el violonchelo de Carlos González, que aportará una dimensión camerística a esta propuesta sonora.

El programa incluye piezas como '97%', 'Alba', 'Autumn tales', 'Aurora' o 'Satélite', composiciones que exploran paisajes emocionales y narrativos a través de una escritura musical rica en matices, texturas y contrastes.

Según han indicado desde el museo en una nota, la fusión entre el piano, el vibráfono y las cuerdas "ofrece una experiencia sonora envolvente, en la que el lenguaje del jazz se entrelaza con la tradición clásica y la sensibilidad contemporánea".

Considerado uno de los pianistas más creativos de la nueva generación del jazz español, Jose Carra (Málaga, 1983), combina en su música influencias del jazz y la música clásica con referencias al rock, pop, electrónica y música popular. La poesía también juega un papel fundamental en su universo sonoro, creando una estética personal y reconocible.

Su último disco, 'La canción más triste' (2024), fue grabado en directo en el Teatro Central de Sevilla durante el Festival de Jazz del Central. En él, Carra reivindica la figura del compositor-intérprete-improvisador, desplegando todo su potencial creativo en una hora de música ininterrumpida a piano y electrónica.

Por su parte, Arturo Serra (Picassent, Valencia, 1968) es uno de los vibrafonistas más destacados del panorama jazzístico español por su dominio de este instrumento de gran complejidad técnica. Formado como percusionista clásico en el Conservatorio Superior de Valencia, su pasión por el jazz lo llevó a participar en seminarios con figuras como Gary Burton, Hal Galper y Kenny Barron.

Ganador del Primer Premio del Festival de Jazz de Getxo en 1993, desde entonces ha desarrollado una sólida trayectoria como intérprete, compositor y docente, siendo actualmente profesor de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Cuenta con una extensa discografía, tanto como líder de sus propios proyectos como colaborador de otros músicos.

Este concierto forma parte de la presente temporada del ciclo de Música de Cámara OFM que se extenderá hasta julio de 2026, con una programación diversa que abarca desde el repertorio centroeuropeo hasta el jazz y la creación actual, sin olvidar a compositores españoles y locales.

Todos los espectáculos se iniciarán a las 19.00 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso y las entradas, con una tarifa única de 12 euros, pueden ya adquirirse en las taquillas del Museo y en la web www.museopicassomalaga.org .