Museo Picasso Málaga y Fundación Unicaja firman un nuevo convenio para respaldar al Centro de Estudios e Investigación

El delegado del consejo ejecutivo MPM, David Navas; el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez; el presidente del consejo ejecutivo MPM, Bernard Ruiz-Picasso; y el director artístico MPM, Miguel López-Remiro. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y el Museo Picasso Málaga han renovado su compromiso con la investigación y la generación de conocimiento sobre Pablo Picasso mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración para respaldar la actividad del Centro de Estudios e Investigación (CEI) del museo.

Según ha concretado la institución cultural en una nota, la colaboración entre ambas instituciones se extiende también al ámbito expositivo con un nuevo acuerdo en torno a la próxima exposición Munch-Picasso, uno de los proyectos "más destacados" de la programación del Museo Picasso Málaga para este otoño.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el presidente del consejo ejecutivo y vicepresidente segundo del Patronato del Museo Picasso Málaga, Bernard Ruiz-Picasso. Esta colaboración da continuidad al apoyo que Fundación Unicaja viene prestando al el Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga desde el pasado año, "contribuyendo a reforzar la labor académica, investigadora y divulgativa que desarrolla el museo en torno a la figura y la obra de Pablo Picasso".

Gracias a esta renovación, el Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga continuará impulsando un "amplio programa de trabajo" que incluye proyectos de investigación especializados, seminarios y encuentros académicos, colaboraciones con universidades e instituciones culturales, así como iniciativas destinadas a facilitar el acceso a fondos documentales y recursos digitales.

Estas actuaciones tienen como objetivo "fomentar nuevas líneas de estudio sobre la obra y el legado de Picasso, promover el intercambio de conocimiento entre especialistas y ampliar la proyección nacional e internacional de la actividad investigadora de la institución museística".

De este modo, el Museo Picasso ha considerado que el Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga se consolida como "un espacio de referencia para el estudio de Picasso y de los contextos artísticos, históricos y culturales vinculados a su trayectoria, contribuyendo a acercar el conocimiento generado tanto a la comunidad científica como al conjunto de la sociedad".

Por otra parte, Fundación Unicaja y el Museo Picasso Málaga han renovado su colaboración con motivo de la próxima exposición Munch-Picasso, uno de los principales proyectos expositivos de la pinacoteca para este otoño. La muestra propondrá por primera vez un diálogo entre el artista noruego Edvard Munch (1863-1944) y Pablo Picasso (1881-1973), reuniendo más de un centenar de pinturas, grabados y dibujos "para explorar las afinidades temáticas, influencias y preocupaciones compartidas de ambos creadores".