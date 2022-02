Navarro pide a Espadas centrarse en que el Gobierno autorice el trasvase de Iznájar y no en "consejos inútiles"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha indicado que el proyecto para el trasvase Iznájar se encuentra "a falta de un papel que tiene que pasar por el Consejo de Ministros", por lo que ha pedido al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "centrar sus esfuerzos" en conseguir ese papel "y no en palabras vacías y consejos inútiles".

"En vez de dar lecciones al Gobierno del cambio, lo que tendría que hacer es, con tanto predicamento y tanta influencia que parece que tiene en el Gobierno de Pedro Sánchez, irse al Ministerio, decirles que preparen la autorización del trasvase y la pasen por Consejo de Ministros".

Así ha respondido Navarro a las declaraciones de Espadas del pasado lunes, en las que exigió a la Junta que abandone la "confrontación" y haga "su tarea" en relación con el trasvase Iznájar-Antequera, recordando que cuenta con el "respaldo" del Ejecutivo nacional.

Ante ello, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia ha defendido en rueda de prensa este martes desde Antequera el trabajo de la Junta "con dinero, con presupuesto, con voluntad y con expedientes administrativos que van avanzando", lo que, a su juicio, "deja claro" la voluntad de la Junta con que dicho trasvase "se haga cuanto antes".

Asimismo ha rechazado que exista confrontación en el Gobierno andaluz, y menos cuando de agua se trata. "Me cuesta trabajo escuchar declaraciones que vienen a dar lecciones cuando aquí no hay confrontación", ha reconocido Navarro, al tiempo que ha lamentado las "acusaciones de la oposición" que gobernó durante casi 40 años y "no ha sido capaz de avanzar nada".

Sin embargo, en la actual Junta de Andalucía "sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer", ha dicho, apuntando que el proyecto se encuentra en tramitación, con el expediente ya en licitación y el presupuesto --que asciende a 50 millones de euros-- reservado, "y estamos dispuestos a asumirlo".

Con todo ello, "lo que falta es la autorización, es el papel", y es en ese aspecto "en lo que tiene que centrar su esfuerzos Espadas y no en palabras vacías ni consejos inútiles", ha zanjado Navarro.