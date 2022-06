Nieto enfrenta "la mentira" de la cultura del esfuerzo del PP a las "políticas de equidad" de Por Andalucía

La coalición se alza como la alternativa a Moreno y Olona para conseguir una Andalucía "de futuro"

MÁLAGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición 'Por Andalucía' a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha enfrentado la cultura del esfuerzo que defendió el pasado martes en Cádiz la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a su juicio "es una mentira", con "las políticas de equidad" que desde su coalición están proyectando para conseguir "una sociedad justa".

Para Nieto, Díaz dijo "muchas burradas" y entre ellas la de que "con la cultura del esfuerzo cualquier persona puede hacer lo que le dé la gana" porque "es no es verdad y está muy feo mentir". "La derecha sabe que con la cultura del esfuerzo no es precisamente con la que viven las personas que se benefician de sus políticas", ha dicho, contraponiéndolo al programa social de 'Por Andalucía'.

Asimismo, ha recordado que "también dijo que del socialismo se sale", para responderle que su partido, el PP, "debería estar preocupado de a cuántos compañeros saca de la cárcel por robar, por pagar campañas electorales con dinero público. Esa es la salida que le debe preocupar a la señora Ayuso, la de las cárceles", ha sentenciado.

Inmaculada Nieto ha asistido este miércoles a un acto de 'Por Andalucía' celebrado en el parque Huelin de Málaga, donde se ha reunido con el coordinador federal del IU, Alberto Garzón, y representantes de las fuerzas políticas que integran la coalición de IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. Desde allí, ha puesto sobre la mesa dos modelos de gobierno que, a su juicio, están en juego en las elecciones del próximo 19 de junio.

Uno de ellos, "el modelo de quienes necesitamos que el gobierno ponga las prioridades del Consejo de Gobierno de Andalucía al compás con las prioridades que laten en la calle", ha señalado, apuntando al robustecimiento de los servicios públicos, garantizar la estabilidad del empleo, la vivienda accesible, un proyecto vital común e individual para defender a la sociedad, una economía respetuosa con el entorno para garantizar el empleo y la riqueza, pero también para seguir viviendo, para ser reclamo del turismo y del campo, gestionar el agua con sobriedad y poner un futuro en Andalucía para los jóvenes, ha enumerado.

Por contra ha situado un modelo de gobierno "que representan PP y Vox" y que basa en la "imposición de política y decisiones cuyas consecuencias pagamos la mayoría y benefician a una minoría", abundando en el adelgazamiento de los servicios públicos o de despidos de trabajadores esenciales. "Una Junta al servicio de intereses que nada tienen que ver con los intereses de la mayoría social", ha criticado.

De este modo, ha indicado que hay "dos modelos y 15 días" y ha invitado a reflexionar: "La gente que está pensando en sus problemas, en lo que necesita, en su casa, en su futuro... ¿van a optar por un modelo que le excluye y le hace daño? Y ¿Cuáles estarían más tranquilas, mejor y con mayores expectativas de un futuro mejor, si pensaran en el modelo de 'Por Andalucía' de progreso y andalucista que ponga a las instituciones al servicio de la gente?", se ha cuestionado.

Así, ha pedido "confiar en que la unidad tiene la fuerza" para conseguir un gobierno progresista en Andalucía, que traiga "un futuro mejor", y no hacer caso a encuestas "escritas en piedra de que hagamos lo que hagamos esto esta vendido y nos cundan en el desánimo y no nos movilicemos; porque no es verdad". Con estas palabras ha asegurado que "somos más la gente que se vacunó, que salió a las calles a aplaudir a los sanitarios, que quiere una educación pública de calidad, gente que no tiene ganas de pelea, que quiere vivir en comunidad".

Nieto está convencida de que ellos "son la inmensa mayoría" y ha pedido demostrarlo acudiendo a votar el 19 de junio, porque, como ha recordado, "esto no depende de Ayuso o Moreno --candidato a los comicios por el PP-A--; si no del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, así que el 19J lo vamos a demostrar", ha dicho.

CANDIDATURA DE FUTURO

La cabeza de lista por Málaga al Parlamento andaluz ha estado acompañada esta jornada por sus compañeros de coalición Isa Serra, Juan Antonio Delgado, Esperanza Gómez y María José Torres, quienes han destacado el programa de 'Por Andalucía' para los próximos comicios y han hecho un llamamiento a los votantes para lograr una Andalucía mejor.

María José Torres ha abierto este acto público con un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista y tras ello, ha defendido el programa de 'Por Andalucía', un proyecto que "habla de andalucismo" y pone en el foco un futuro justo para los andaluces, la lucha contra el desempleo, de economía al servicio de las personas, de conservación de los valores, de las energías renovables, de una red de movilidad que garantice la igualdad de oportunidades en todo el territorio o de impulso del turismo de calidad y sostenible. Para lograr estos objetivo, ha indicado que la coalición propone "un acuerdo verde", donde el feminismo y los derechos laborales "están muy presentes".

Por su parte, Isa Serra ha defendido que "son unas elecciones donde nos jugamos muchísimo" y donde 'Por Andalucía' se presenta para "ofrecer soluciones a los problemas cotidianos de los andaluces y devolver la esperanza de que juntos podemos", pero también para "evitar que entre la ultraderecha" en el Gobierno andaluz. Así, ha criticado las políticas de recortes y privatización de los servicios públicos, frente a "una candidatura como esta --la de su coalición--, que construya futuro y garantice derechos para los andaluces".

Esperanza Gómez también ha hablado de unidad y ha recordado que la coalición ha conseguido unirse para los comicios del 19J porque "lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa". Así, ha defendido que 'Por Andalucía' "conocemos Andalucía y sabemos qué Andalucía queremos". Sin embargo, ha señalado que "la Andalucía de ahora" es una tierra con colas en la atención primaria, aulas cerradas, pensiones miseria, listas de espera, problemas de salud mental... y para afrontar esos retos, "para eso estamos aquí", ha apuntado, advirtiendo de que "no nos podemos dejar llevar por el ruido" y hablar de discusión en vez del programa que trae la coalición. De este modo, ha llamado a los andaluces a las urnas porque "la derecha cuando gana es porque muchos de nosotros no sabemos a quién votar, pero nosotros lo hemos puesto muy fácil con una candidatura única".

Por último, Juan Antonio Delgado ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Gobierno de coalición en España, que ha evidenciado que "la gente de izquierdas sabe de temas sociales y de temas económicos, y lo hemos demostrado gobernando un país". De este modo ha criticado la gestión del gobierno de Mariano Rajoy (PP) ante la crisis de 2008, que solucionó con "corrupción y subida de paro", al tiempo que ha valorado la de PSOE y Unidas Podemos "con escudo social, los ERTE y la reforma laboral". De este modo, ha indicado que el 19J "empieza el cambio en Andalucía" que va a pasar de "ser estrecha y sin derechos" a una región "abierta y donde quepamos todos". "El 19 de junio tenemos que salir a la calle para conseguir una Andalucía mejor y de oportunidades", ha concluido.