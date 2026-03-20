Nieto pide "respeto": "La Junta va a defender a Málaga cueste lo que cueste y contra quien sea"

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga a las puertas de Semana Santa. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha pedido este viernes al Gobierno "respeto" y "lealtad institucional" tras lo sucedido en relación con el AVE directo y las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad y ha incidido en que "le guste o no a Óscar Puente --ministro-- y a María Jesús Montero -- vicepresidenta y ministra-- la Junta va a defender a Málaga cueste lo que cueste y contra quien sea, porque para nosotros es fundamental el tirón y el impulso que esta provincia genera al conjunto de Andalucía".

Así lo ha señalado Nieto tras ser cuestionado en Málaga por los mensajes en redes sociales del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en relación con la conexión directa de AVE, al tiempo que ha pedido a Puente que "por lo menos en Andalucía mantenga la educación".

"Nosotros lo hacemos permanentemente. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nos pide a todos que por encima de cualquier cosa y por encima de las tensiones y de los intereses, la responsabilidad y la lealtad institucional no puede estar en cuestión", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que "nosotros lo vamos a seguir haciendo, pero sí le pido al señor Puente y al resto de ministros, de subdelegados, de miembros de la estructura del Gobierno de España, respeto y la misma lealtad institucional hacia el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero sobre todo hacia los malagueños y hacia la provincia de Málaga".

Nieto ha señalado que "no se puede insultar de la forma que se ha hecho a los medios de comunicación, no se puede insultar de la forma que lo ha hecho a colectivos de hostelería, de hotelería, de personas vinculadas al turismo que están tremendamente preocupadas por algo que no han provocado".

"No entiendo como en una situación de este tipo en la que el propio Ministerio de Puente ha dado ya tres fechas para la puesta en marcha de ese servicio, se puede permitir el lujo de insultar descaradamente a personas que simplemente están defendiendo sus intereses, que están tremendamente preocupados porque llega la Semana Santa y se van a encontrar sin el referente, la palanca fundamental para el turismo en la zona, que es la línea del AVE".

Ha incidido en que "no es que se vaya a producir ahora, es que llevamos ya desde el mes de enero, en el que se cortó por el desgraciado accidente de Adamuz, posteriormente llegó el corte que ahora se está reparando, y que nadie le está dando una salida o un horizonte temporal razonable".

"Que frente a eso lo que tengan sea el insulto del subdelegado de gobierno o el insulto del ministro Puente y la absoluta apatía, la ignorancia del problema de la ministra de Hacienda y candidata del Partido Socialista, la señora Montero, pues yo creo que es lógico que los malagueños se molesten, porque además esto no es nuevo", ha apostillado.

Nieto ha sostenido que "lo que estamos hablando hoy es un abandono de la provincia de Málaga sistemático hace mucho tiempo" y se ha preguntado que "si es que a alguien le interesa que Málaga no pueda mirar a la cara y competir lealmente con otras ciudades del Mediterráneo a las que se está acercando por méritos propios y por el esfuerzo de los malagueños que están consiguiendo que esta ciudad se ponga de moda, sea atractiva, vengan inversiones, vengan muchas personas a vivir y parece que eso le está molestando a alguien y no quieren que compitan con otras ciudades del Mediterráneo".

Por tanto, ha pedido "respeto, lealtad institucional, que aprendan del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, a respetar a quienes piensan de otra forma, aunque al mismo tiempo evidentemente se defiendan los intereses", ha concluido.