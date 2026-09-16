La Noche Europea de los Investigadores presenta en Málaga 70 actividades

Presentación de La Noche Europea de los Investigadores - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha anunciado que la XV edición de 'La Noche Europea de los Investigadores' tendrá lugar el viernes 25 de septiembre con una programación que combinará talleres y experiencias científicas, debates, conferencias, microcharlas o rutas urbanas por el centro histórico, hasta unas 70 actividades.

Este encuentro tendrá entre sus ejes el agua y los eclipses y se extenderá más allá de Málaga capital, para llegará hasta el municipio malagueña de Alhaurín de la Torre.

La UMA, coordinadora del evento a través del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, y gracias al patrocinio de Fundación Unicaja, renueva su compromiso con esta gran fiesta de la investigación, que se celebra simultáneamente en cerca de 400 ciudades europeas.

La nueva programación se ha presentado este miércoles en el Rectorado, en cuyo acto han intervenido el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López Navarrete; el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Jesús Maireles Torres; el delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones Artacho; la directora general de Fundación Descubre, Teresa Cruz Sánchez; y el responsable de Educación en Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig.

QUINCE AÑOS DE CIENCIA

En primer lugar, el rector de la Universidad de Málaga ha dado la palabra a la responsable del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA, Eva Alarcón Fanjul, que ha presentado las claves de esta nueva edición incidiendo en la amplia participación de personal investigador, con más de 350 científicos y científicas, y en las numerosas actividades propuestas, con una "enorme" variedad de formatos y temáticas.

La de la Fundación Descubre ha enfatizado los 15 años haciendo ciencia que cumple La Noche Europea de los Investigadores: "Es una fiesta y un momento de diálogo entre investigadores y ciudadanía. Esto es un modelo de hacer ciencia que funciona". Además, ha señalado dos de los ejes temáticos que la atraviesan en esta edición, el agua y los eclipses.

A continuación, el responsable de Educación en Fundación Unicaja, ha recalcado el firme compromiso de la entidad con la ciencia patente, un año más, en este encuentro internacional: "Para Fundación Unicaja es un orgullo formar parte de este gran evento europeo. Creemos que la investigación, la innovación y la educación son herramientas esenciales para el progreso de nuestra sociedad".

Asimismo, ha apuntado a la visión compartida junto a la Universidad de Málaga de que "invertir en conocimiento es invertir en futuro", ensalzando que, gracias a este encuentro, "la ciencia deja de ser algo lejano para convertirse en una experiencia cercana y accesible".

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica ha enfatizado la trascendencia social del evento, así como el impacto que posee en la ciudadanía: "La divulgación científica es un componente esencial de la investigación. La ciencia no pertenece únicamente a quienes la producimos, sino a todas las personas que se benefician de ella y la financian con sus impuestos".

Artacho ha reseñado el importante papel de la transferencia del conocimiento afirmando que esta iniciativa "ya ha permeado en toda la sociedad europea". Además, ha añadido que "la educación y la ciencia tienen la capacidad para transformar el mundo y para conseguir que la sociedad tenga personas más competitivas, pero también más solidarias y sensibles".

Por último, el rector de la UMA ha cerrado el encuentro dando las gracias al equipo organizador, a los organismos y entidades que ceden sus espacios y, especialmente, al patrocinio de Fundación Unicaja.

López ha remarcado la necesidad de generar nuevo conocimiento y también de compartirlo y ha apuntado que "es un día de fiesta en el Paseo del Parque y en el centro de Málaga". Asimismo, ha subrayado la incorporación del Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre, que supone "un primer avance para sacar La Noche a toda la provincia".

QUE HACER EN LA NOCHE 2026

A partir de las 17,30, esta nueva edición volverá a convertir el Paseo del Parque en el principal punto de encuentro entre ciencia y ciudadanía gracias a 25 talleres interactivos, dirigidos especialmente al público familiar y juvenil, en los que investigadores e investigadoras acercarán disciplinas tan diversas como la salud, la ingeniería, la neurociencia, la microbiología, la química, la botánica, las nuevas tecnologías o el patrimonio histórico y cultural.

Junto a estas actividades, el Rectorado acogerá una nueva edición de 'Ciencia en pequeñas dosis', un formato consolidado que reunirá a más de una treinta de investigadores distribuidos en ocho mesas temáticas.

Las salas de Juntas y de Rectores ofrecerán un recorrido por algunos de los desafíos científicos y sociales de la actualidad, con sesiones dedicadas a la transición energética, el cambio climático, la crisis de la vivienda, la salud mental y la neurociencia, la educación del siglo XXI, la historia y el patrimonio de Málaga, la presencia fenicia en la ciudad o las nuevas perspectivas de la literatura y las identidades queer.

En paralelo, el salón de actos acogerá 'Divulgatón', un espacio dedicado a las conferencias divulgativas, donde se tratarán temas como la fiscalidad, de la Edad Media al presente, o el papel de la Universidad de Málaga en el desarrollo de nuevo conocimiento y su transferencia al tejido productivo en el campo de la microelectrónica.

El Auditorio Eduardo Ocón volverá a convertirse en uno de los espacios centrales de la jornada con las mesas de debate 'Hablando se entiende la Ciencia', donde especialistas de distintas disciplinas dialogarán sobre cuestiones de actualidad como salud y bienestar físico y emocional, retos de la inteligencia artificial, el agua a través de las artes y las ciencias y, por último, la ciencia en el espacio.

La programación se completa con cinco paseos científicos y culturales por distintos enclaves del centro histórico que permitirán descubrir Málaga desde nuevas perspectivas. Los recorridos abordarán temas como el papel de las mujeres en la historia de la ciudad, el constitucionalismo español a través de sus calles, el patrimonio arquitectónico de la Alameda Principal, la huella de la Filipinas colonial o los efectos de la turistificación sobre el paisaje urbano y la vida cotidiana.

Además, distintas instituciones científicas colaboradoras volverán a sumarse a la celebración con actividades propias. 'La Academia Malagueña de Ciencias' ofrecerá microcharlas y debates que profundizarán en el problema del agua en la tierra, en el mar y en la atmósfera.

Más allá de la capital, cubriendo otros espacios de la provincia malagueña, el Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre se integrará en esta edición proponiendo una visita guiada para todos los públicos a su Sala de Ciencias, un dedicado a la historia de la educación y la cultura científica.

Junto a la Universidad de Málaga, coordinadora de la actividad a nivel provincial, la decimoquinta edición se celebrará el próximo 25 de septiembre gracias al patrocinio de la Fundación Unicaja.

Participarán Ibima Plataforma Bionand, la Estación Experimental IHSM La Mayora, Ifapa y el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, y se contará con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Asociación Española contra el Cáncer, OPEN House Málaga, la Academia Malagueña de Ciencias y el Museo Andaluz de la Educación.