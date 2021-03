Nolia Losada reivindica a Cs: "En un clima de polarización y ruido es más necesario que nunca un proyecto de centro"

Dice que en instituciones "integramos gobiernos de garantías, rigurosos y estables" y cree que toda España "necesita" a Cs

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha reivindicado a la formación naranja y ha afirmado este jueves que "en un clima de polarización, ruido y argumentos de trazo grueso es más necesario un proyecto de centro que nunca".

Así lo ha explicado en una carta publicada en su cuenta en Twitter, y consultada por Europa Press, en la que señala que "soy de Cs y estoy en Ciudadanos": "Son los momentos difíciles los que refuerzan mi compromiso. Porque es un compromiso cívico y ético".

"No os quepa la menor duda de que, si algún día no estoy cómoda en el proyecto, entregaré mi acta y me iré a casa", ya que "todos los cargos públicos de nuestro partido le debemos a Cs haber sido elegidos. Dejaré mi acta y volveré a abrir mi despacho de abogados, a mis clases de la universidad y a recuperar el tiempo que ahora le estoy quitando a mi familia". No obstante, ha aclarado que "solo es un condicional lejano, porque no tengo ninguna intención de rendirme: España, Andalucía y Málaga necesitan a Ciudadanos".

Ha recordado en el escrito que se afilió a "un partido que defiende a una España de ciudadanos libres e iguales", añadiendo que lo sigue haciendo. También, ha agregado, "entré en Cs para combatir la corrupción. Lo seguimos haciendo. Me incorporé a un proyecto liberal, reformista y de centro. Lo seguimos siendo". "Y es la propia vocación de centralidad la que nos ha hecho siempre el camino más fácil. Porque somos capaces de pactar con fuerzas moderadas a un lado y al otro mientras que los otros gritan y nos llaman 'traidores' o 'fachas'".

"Nosotros creemos que en una tercera España, que ya está harta de las otras dos. Y comunicar desde posiciones tranquilas aunque firmes nunca fue fácil", ha abundado.

Así, ha insistido en que "frente a los gritos, argumentos. Frente a la corrupción, honradez. Frente a los nacionalismos miopes, igualdad y solidaridad territorial. Frente al intervencionismo, liberalismo. Y liberalismo es libertad, tanto en su sentido económico como social y personal".

"Cs le viene bien a Andalucía, a la provincia de Málaga y a nuestra querida ciudad. En las instituciones integramos gobiernos de garantías, rigurosos y estables", ha defendido.

En este punto, la también concejala de Cultura, Deporte y del distrito de Teatinos ha recordado la reciente aprobación inicial del presupuesto municipal de Málaga para 2021, los terceros del mandato, que "responden a los retos de la pandemia: garantizan los servicios públicos de calidad y nos preparan para salir de la crisis". "Todo ello --ha asegurado-- sin subir los impuestos, conteniendo deuda y posicionando a Málaga como la gran ciudad que es".

"Seguiremos dando lo mejor en las áreas que gestionamos: Cultura, Deporte y Teatinos", ha reiterado la portavoz municipal del partido naranja, al tiempo que ha insistido en que "soy de Cs y estoy en Cs. Para lo que haga falta".

VALORA EL LIDERAZGO DE ARRIMADAS

También ha dejado claro que cree "en la capacidad, trabajo y liderazgo de Inés Arrimadas. Nadie pensó que ganaría unas elecciones en Cataluña. Y lo hizo. Ni siquiera le dejaron presentar candidatura a la Presidencia los nacionalistas".

Por último, ha asegurado que "yo lo que puedo prometer es trabajo, compromiso y adhesión a la carta ética que firmé cuando acepté ir en la candidatura al Ayuntamiento de Málaga".