La obra audiovisual de Mireya Masó llega al MUPAM dentro del ciclo 'Miradas en Movimiento'

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La obra audiovisual de Mireya Masó (Barcelona, 1963) 'On the Edge of the Visual Field' (2003)' se podrá ver hasta el 21 de julio en el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM).

Esta instalación artística forma parte del programa expositivo 'Miradas en Movimiento', que se extenderá hasta enero de 2025, con muestras de obras audiovisuales que forman parte de la colección contemporánea del Ayuntamiento de Málaga.

En concreto, esta pieza es una grabación que tuvo lugar en la periferia de Rotterdam, donde está ubicado el aeropuerto de la ciudad holandesa. En esta zona existen espacios con usos limitados, o sin uso, debido a la cercanía con el aeródromo.

En la obra, la artista catalana toma imágenes de la vida de los caballos que viven en unas caballerizas situadas frente al aeropuerto y su relación con la fauna del entorno y los aviones que sobrevuelan el espacio, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los temas que aborda la artista multidisciplinar giran en torno a la preocupación por el medioambiente y cómo la intervención de la figura humana ha transformado la naturaleza.

Así, en esta pieza explora la "compleja" relación entre los caballos que viven en cautividad y su convivencia con la presencia de los aviones y los animales en libertad, como los pájaros que sobrevuelan el mismo espacio.

La temática animal en su obra es recurrente y, especialmente, a lo largo de su trayectoria se ha centrado en cómo se han adaptado al entorno urbano y doméstico. Además de la obra audiovisual, en la misma muestra, se pueden ver dos fotografías de Masó de la misma serie.