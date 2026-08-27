La octava edición de la Ruta 091 Málaga será el 11 de septiembre y la recaudación irá al Teléfono de la Esperanza

Presentación de la octava edición de Ruta 091 Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Málaga ha presentado este jueves la octava edición de 'Ruta 091 Kilómetros Solidarios', que tendrá lugar tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en el Puerto de la capital con 1.300 inscripciones para corredores de categoría absoluta y otras 300 de categoría infantil.

Los fondos recaudados se destinarán a favor del Teléfono de la Esperanza de Málaga, organización no gubernamental de voluntariado y acción social que promueve la salud emocional de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de crisis. Además, la entidad cumple 50 años acompañando a los malagueños.

El acto ha contado con la presencia del comisario, jefe provincial de operaciones en Málaga, José Manuel Rando Cano; el inspector-jefe coordinador de la carrera, Sebastián Martínez Jiménez; el presidente del Teléfono de la Esperanza en Málaga, Juan Sánchez Porras; el director general del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez Martínez; el director de Banco Santander en Málaga, Miguel Ángel de la Torre Molina; y representantes de Mupol.

Durante la presentación se ha mostrado el cartel de la carrera, realizado otra edición más, de manera altruista, por el humorista gráfico Ángel Idígoras, en el que puede observarse a las estatuas de Neptuno y Venus corriendo en el Puerto junto a los propios corredores, la Policía Nacional y el Teléfono de la Esperanza.

La convocatoria también ha venido acompañada de un video promocional de la Ruta 091 Málaga y la exposición de un nuevo diseño de camiseta que lucirán los inscritos en la carrera absoluta.

El evento deportivo-solidario tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre, teniendo como punto de salida y meta el Puerto de Málaga a la altura de la plaza de la Marina. A las 20,00 horas dará comienzo la categoría infantil --con dos distancias 200 y 500 metros--, en la que podrán participar hasta 300 niños. Posteriormente, los 1.300 participantes de la categoría absoluta iniciaran un recorrido total de 5.091 metros.

Asimismo, todos los asistentes disfrutarán de diversas actividades como zumba, música y de la presencia de los estands de algunos de los colaboradores, que este año superan los 40. De nuevo los asistentes podrán conocer las diferentes unidades de la Policía Nacional, ya que habrá presencia de guías caninos, drones, UPR, el helicóptero o policía científica.

Las inscripciones para la categoría absoluta e infantil pueden realizarse a través de la web https://ruta091.es --se tiene que seleccionar la Ruta Málaga, ya que otras ciudades organizan también la carrera solidaria--.

Por otro lado, han explicado que la categoría absoluta acoge a participantes mayores de 14 años hasta un máximo de 1.300 dorsales, con una cuota de inscripción de 12 euros. Por su parte, la modalidad infantil está destinada a los más pequeños --entre cuatro y 14 años--, con una cuota de ocho euros por niño. Además existe la posibilidad de realizar donación mediante el dorsal 0 --sin opción a camiseta--.

Por último, han señalado que la recogida de dorsales y camisetas se realizará los días 9, 10 y 11 de septiembre, de 10,00 a 14,00 en la Comisaría Provincial de Málaga.