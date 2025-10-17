La ONCE deja 350.000 euros en Torremolinos (Málaga)

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo diario de la ONCE de este jueves ha dejado un premio de 350.000 euros en el municipio malagueño de Torremolinos, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Roberto Moreno junto al Obramat de la localidad.

Moreno, que es vendedor de la ONCE desde 2022, ha dado la suerte "desde donde está siempre, a los de siempre". "No puedo esperar a entrar a trabajar esta tarde para contárselo a todo el mundo", ha explicado.

Asimismo, ha añadido que se alegra de que "justo haya sido ese número que está muy repartido, para que haya más gente contenta y está más que bien tocado".

Roberto Moreno, sorprendido por la noticia, ha asegurado que no puede parar de pensar en sus clientes: "De verdad que esto es lo más grande. Es llevar la alegría a los que me la dan a diario".

Este sorteo, dedicado al Día de la Erradicación de la pobreza, ha dejado el resto de sus premios en Asturias y Castilla La Mancha, ha indicado la ONCE en un comunicado.

