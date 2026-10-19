La ONCE reparte 200.000 euros en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Norma Beatriz Pierantonelli, vendedora de la ONCE - ONCE

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado buena parte de su fortuna en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, donde Norma Beatriz Pierantonelli ha vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno para un premio total de 200.000.

Pierantonelli es vendedora de la ONCE desde 2024 y llevó la suerte a su puesto, junto al bar 'Platero y yo' de la avenida Reyes Católicos de Alhaurín de la Torre, ha indicado la ONCE en un comunicado. Así, la que un día fuese cocinera ha repartido los diez cupones "en el mismo sitio, a la misma gente de siempre".

La vendedora de origen argentino se declara "muy contenta y orgullosa" por un premio que, además, "ha estado bien repartido y a gente que lo agradece mucho". "Ya conozco a tres, y la sensación de ver sus caras ha sido indescriptible. Siempre lo he imaginado, que con lo contento que se ponen con el reintegro, qué iba a pasar cuando diera un premio gordo. Pero la realidad lo supera todo, es una ilusión para todos y una alegría para compartir", ha concluido.

El cupón del día 17 de octubre estaba dedicado al Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, y dejó otros 20.000 euros en Sevilla y Granada, mientras que el resto de sus premios fueron a parar al País Vasco.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".