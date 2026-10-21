El Orquidario de Estepona tendrá una instalación pionera en la que las orquídeas crearán música en directo

Archivo - El Parque Botánico-Orquidario de Estepona (Málaga) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Parque Botánico-Orquidario de Estepona (Málaga) acogerá, a las 10,00 horas, el estreno de 'Escuchar lo invisible', una innovadora instalación audiovisual e interactiva donde orquídeas vivas compondrán música e imágenes en tiempo real.

Esta original actividad se enmarca dentro de la programación de la XI Feria de la Orquídea y Planta de Colección de Estepona, que se celebrará durante el fin de semana. Este proyecto artístico se incorporará de forma permanente al Parque Botánico-Orquidario, convirtiéndolo en una fuente creativa única donde los ejemplares de orquídeas se convertirán en protagonistas de la composición.

Aunque las plantas no emiten notas en el sentido tradicional, sí generan actividad detectable mediante impulsos bioleléctricos vinculados a sus procesos fisiológicos y a sus reacciones frente al entorno (luz, humedad, temperatura o presencia de visitantes), según ha explicado Alejandro Fernández, artista e investigador que ha desarrollado este proyecto.

El proceso tecnológico y artístico mediante el cual la instalación traduce estos impulsos en experiencia sonora funciona de la siguiente manera. En primer lugar, se instalan sensores específicos en ejemplares de orquídeas que miden de forma continua sus variaciones bioeléctricas (denominadas biodatos).

Los sensores envían estas señales a un motor audiovisual. El sistema interpreta y mapea cada variación eléctrica en parámetros musicales concretos, tales como el tono, la altura, la dinámica, el ritmo, la densidad y el timbre del sonido.

Cada una de las orquídeas conectadas a un sensor alimenta su propio instrumento virtual, creando líneas sonoras diferenciadas que dialogan en el espacio. No se trata de melodías fijas ni de ruidos de fondo, sino una composición generativa que cambia a cada instante y que nunca se repite de forma exacta.

De manera simultánea, los biodatos alteran en una pantalla central el movimiento, la densidad y el comportamiento de partículas digitales y modelos 3D de distintas especies de orquídeas.

Fernández ha detallado que esta pieza opera como "un puente entre la biología y la estética, permitiendo a los visitantes hacer perceptible una dimensión de la vida vegetal que habitualmente permanece invisible e inaudible".

Esta obra ha sido desarrollada por Fernández en el marco de Molino Lab, un espacio de experimentación artística en Salamanca e impulsada bajo el proyecto 'Sinfonía Biótica'.