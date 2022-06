Ortega Smith exige una "retribución adecuada" para profesionales sanitarios y más medios para una sanidad "justa"

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha lamentado este sábado "las malas condiciones" en las que se encuentra el sistema sanitario público andaluz y ha exigido darles "lo que se merecen": "Los medios, el reconocimiento, la gestión y la retribución adecuada".

En una atención a medios este sábado en Málaga, Ortega Smith ha dicho que la sanidad, "que debería ser una urgencia", se ha convertido en Andalucía en "otra mentira, desengaño y decepción" para los andaluces, que ven cómo hay "ciudadanos de primera, de segunda y de tercera" en materia sanitaria dependiendo de la zona en la que vivan.

"Nos encontramos servicios que se gestionan de manera diferente", ha alertado, al tiempo que ha dicho que "no existe igualdad en la retribución ni en los medios" para que todos los andaluces, "vivan en centros urbanos o vivan en núcleos rurales, tengan el mismo derecho a una sanidad y a una atención en urgencias con los mismos tiempos de respuesta y con los mismos medios".

De este modo, ha asegurado que "el próximo gobierno de la Junta con Macarena Olona", se va a reunir con los profesionales sanitarios tras años "abandonados" y "no solo los va a recibirles y escucharles, si no dedicar esos recursos necesarios" a que sus retribuciones sean "justas" y se cuenten con los medios que se requieren para que no haya "andaluces de primera, de segunda y de tercera".

Al hilo, ha afeado el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha dicho que habrá wifi y televisión gratis en los centros de salud. "Eso está bien", ha dicho el secretario general de Vox pero, ha añadido, "mientras esperamos esas largas colas para ser atendidos o listas de espera interminables para una operación, no va a ser un consuelo ver la última serie de Netflix, por muy gratis que sea", ha espetado.

De este modo, ha incidido en que los profesionales sanitarios "estén bien retribuidos" y que "tengamos los medios necesarios para que hasta el último pueblo de Andalucía tenga una respuesta inmediata. Lo demás es una chorrada como un pino", ha zanjado.