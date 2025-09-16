Pablo Alborán anuncia nuevo álbum "KM0" y confirma actuación en Marenostrum Fuengirola (Málaga) el 6 de junio de 2026

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marenostrum Fuengirola (Málaga) recibirá de nuevo al artista malagueño Pablo Alborán en el escenario principal, donde se reencontrará con sus fans para interpretar y presentar en directo su último álbum "KM0", el 6 de junio de 2026. Las entradas saldrán a la venta el 24 de septiembre a las 17.00 horas.

Con el carisma, personalidad y romanticismo que le caracteriza, Pablo Alborán volverá a regalar al público fuengiroleño uno de sus conciertos más especiales al regresar, después de tres años, a la provincia que lo vio nacer, tanto musical como personalmente. En el año 2023 el cantante comenzó su gira en Fuengirola declarando ante los asistentes su cariño a esta tierra y el apoyo que ha sentido desde sus comienzos.

El concejal de Cultura y Grandes Eventos de Fuengirola, Rodrigo Romero, ha sido el encargado de anunciar la confirmación del concierto de Alborán: "Vamos a contar en Fuengirola con una gira imprescindible para los amantes de la música, por lo que representa Pablo Alborán dentro del pop, tanto dentro como fuera de España. Es uno de nuestros grandes artistas y estamos muy contentos de poder sumarlo a las diferentes citas de las que disfrutaremos el año que viene. Marenostrum Fuengirola es ya uno de los mejores recintos al aire libre de Europa y está consolidado a nivel internacional, lo que supone una gran proyección de nuestra ciudad dentro y fuera de España".

El 6 de junio de 2026 Pablo Alborán actuará en Marenostrum Fuengirola. Y lo hará con su nuevo trabajo discográfico donde ha decidido entrar en nuevos registros musicales y diferentes estilos que incluyen balada, salsa y merengue. El cantante simboliza un nuevo comienzo con la nomenclatura de su álbum "KM0", donde se ha adentrado en un proceso creativo con la emoción como hilo conductor de sus canciones, buscando la verdad, según palabras del propio artista.

"El empezar de 0 jamás tuvo más sentido en mi vida y eso se vio reflejado en mis canciones y en mi forma de ver la música. Mi vida en general se basa en jugar con dios y con el diablo preguntándole al espejo quién es realmente Pablo. Supongo que es lo que nos sucede a todos en algún momento de nuestras vidas. Es una canción que agradece a todos los que han hecho que haya llegado hasta aquí, es un claro homenaje a mis fans", explica el artista.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con seis eventos anunciados, con la variedad musical típica del ciclo de conciertos, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25 de abril); Fito & Fitipaldis (2 de mayo); Fulanita Fest (30 de mayo); Pablo Alborán (06 de junio); Dani Martín (13 de junio); Galván Real (21 de agosto); y el festival de heavy metal 'Sun & Thunder' (27 a 29 de agosto).