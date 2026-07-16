‘París Despierta’ Al Ritmo De La Música En Directo En El 32 Festival De Cine Francés De Málaga - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cine francófono y su relación histórica con la música volverán a ser protagonistas en el 32 Festival de Cine Francés de Málaga. Así, el certamen avanza este jueves la celebración de un cine-concierto el próximo sábado 17 de octubre en el cine Albéniz, con la proyección de 'Paris Qui Dort' (1924) de René Clair, una película muda francesa de ciencia ficción, junto a una banda sonora pensada ad hoc para esta actividad.

La música ha sido creada por el compositor italiano Alberto Piazza, y será interpretada por el Ensemble MODUS (cuerda, percusión y piano) bajo la dirección de Santiago J. Otero Vela, batuta estrechamente unida a la cultura musical francesa y reconocido, por ello, como Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres (Caballero del Orden de las Artes y las Letras de Francia).

La proyección es una versión restaurada en 4K de esta obra emblemática de la historia del cine, que narra la cómo el guarda nocturno de la Torre Eiffel y un grupo de viajeros, inmunes a un misterioso rayo que ha paralizado toda la vida en París, recorren la ciudad en busca de otros supervivientes.

Está dirigida por René Clair (1898-1981) el cineasta y escritor francés, pionero clave en la transición del cine mudo al sonoro, conocido por su ingenio, fantasía y maestría en la comedia. Estrenada en 1924, 'Paris Qui Dort' se ha convertido en una pieza esencial para entender el cine de Clair, que combinaba crítica social con encanto bohemio y vanguardista, y que lo llevaron a ser una figura indispensable en la historia del cine francés, miembro de la Academia Francesa y figura influyente en su época.

Las entradas para esta actividad, según han señalado en un comunicado, ya se pueden adquirir en Unientradas, en la web del festival, y en la taquilla del Cine Albéniz, y tienen un coste de 15 euros --12 euros precio reducido--.

LOS ORÍGENES DEL CINE MUSICAL FRANCÓFONO

El Festival de Cine Francés de Málaga ya puso en marcha en 2025 esta iniciativa con la que poder recuperar la relación entre el cine y los conciertos musicales que comenzó en la era del cine mudo (1895-1927), cuando los pianistas y pequeñas orquestas acompañaban las proyecciones en vivo para tapar el ruido de los proyectores.

Esta tradición en vivo evolucionó hacia el formato de película de concierto en la pantalla grande. En la pasada edición se proyectaron L'Arlésienne (1908), de Alberto Capellani, y À la conquête du Pôle (1912), de Georges Méliès, y Otero Vela fue el encargado de dirigir a la Ensemble Málaga Camerata que interpretó en el escenario de la Sala 1 de Cine Albéniz piezas de Bizet, Offenbach, Mozart y Beethoven en sincronía con las proyecciones.

Así, el festival continúa con una nueva línea de trabajo de investigación y desarrollo: por un lado, recuperar esta tradición de la vanguardia cinematográfica, y más concretamente con Paris Qui Dort del cine figurativo de comienzos del Siglo XIX, con la que evidenciar la importancia de la relación entre el cine y la música, especialmente cuando se lleva a cabo en vivo.

Pero también, poder acercar al público y a nuevas generaciones el origen artístico de esta relación a partir del rescate de un archivo cinematográfico esencial para entender el valor del film francófono en la historia. Finalmente, la incorporación del compositor, arreglista y editor musical italiano Alberto Piazza, supone una tercera vía de trabajo artístico con el que completar este círculo de recuperación dando nueva vida a obras del pasado con espectáculos en directo.