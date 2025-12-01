Patricia Navarro (PP Málaga) insta al PSOE a reclamarle al Gobierno la bonificación de la AP-7

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto al alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha dicho que a los socialistas "se le acaban los argumentos para hacer política" en esa ciudad de la Costa del Sol. - PP MÁLAGA

La dirigente 'popular' asegura que a los socialistas "se les acaban los argumentos para hacer política en Estepona"

ESTEPONA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha instado al PSOE y, en concreto, a los socialistas de Estepona a reclamarle al Gobierno de España la "justa y necesaria" bonificación de la AP-7, tal y como se comprometió el Ministerio de Transportes hace año y medio sin que hasta ahora se hayan materializado dichas ayudas.

Así lo ha expuesto durante una visita a Estepona junto al alcalde del municipio, José María García Urbano, alegando que a los socialistas "se le acaban los argumentos para hacer política en Estepona", marco en el que ha reivindicado que el hospital impulsado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía funcionará prácticamente en su totalidad en el primer trimestre del próximo año y que, a lo largo de 2026, "trabajaremos para que esté al 100% de su capacidad*y de su cartera de servicios".

Por ello, ha afirmado que el PSOE "lo tiene muy fácil para seguir haciendo política aquí", alegando que sólo tiene que sumarse a esta campaña del Partido Popular para exigirle al Ejecutivo de Sánchez que bonifique de una vez la autopista de la Costa del Sol "para dar fluidez al tráfico y, con ello, conseguir mayores cotas de seguridad y oportunidades de progreso, desarrollo y bienestar para la provincia de Málaga".

Navarro ha subrayado que Estepona es "posiblemente uno de los municipios más penalizados por la inacción del Gobierno de Sánchez y Montero en materia de movilidad", alegando que "ni tiene Cercanías, ni hay proyecto de tren litoral, ni se han impulsado mejoras en la A-7 durante estos siete años".

En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo central que se escude en nuevos estudios de viabilidad "cuando la rentabilidad de llevar el tren hasta Marbella y Estepona, y posteriormente hasta Algeciras, está más que demostrada". Sin embargo, ha advertido de que "mientras llega esa ansiada conexión ferroviaria, dentro de diez ó veinte años, para aliviar nuestras carreteras, no podemos quedarnos de brazos cruzados".

Así, ha subrayado que "la A-7 no funciona, está colapsada" y ha reclamado la inmediata bonificación de la AP-7 al nivel de otras autopistas para "desviar parte del tráfico desde la autovía". En este marco, ha lamentado que "hablamos del peaje más caro de España, que además se encarece hasta un 62% en temporada alta".

Con esos costes, ha añadido, "no podemos pedirle a la ciudadanía que, de manera voluntaria, abandone la autovía y opte por la AP-7", por lo que ha reclamado al Gobierno de España "un plan de bonificaciones serio y riguroso, al nivel que otras autopistas, como la AP-9 gallega". Esto es, ha explicado, la vuelta gratis si se produce en 24 horas y un 50% adicional para quienes realicen más de 20 viajes al mes y utilicen telepeaje.

"Hablamos de un ahorro importante, de casi 2.000 euros al año, para tantos y tantos ciudadanos de Estepona, Marbella, Mijas, Manilva, Casares e incluso del Campo de Gibraltar", ha explicado, abundando en que si el Ejecutivo aplica aquí las mismas ayudas que ya disfrutan los conductores gallegos, los conductores malagueños pagarían un 75% menos de lo que abonan ahora con la rebaja de la concesionaria.

La dirigente 'popular' ha recordado que los usuarios de la AP-9 gallega disfrutan de estas medidas desde hace dos años, tras suscribirlo la ministra Montero con el BNG para poder investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ha incidido en que "muchos esteponeros, muchos vecinos de Marbella, de Casares, de Manilva, de Algeciras o de La Línea estarían dispuestos a optar por la AP-7 para evitar atascos o incidencias si la autopista fuera más asequible".

Navarro ha contrapuesto la inacción del Gobierno de Sánchez con la gestión del PP en el municipio. "Pocas ciudades han experimentado una transformación como Estepona", punto en el que ha recordado que el PSOE dejó el Ayuntamiento con una deuda de 300 millones de euros, "prácticamente en quiebra técnica".

Sin embargo, ha continuado, el gobierno municipal encabezado por José María García Urbano "no sólo ha alcanzado la deuda cero bajando los impuestos, sino que ha embellecido esta ciudad, dotándola de nuevos servicios y equipamientos, y convirtiéndola en todo un referente del urbanismo moderno y del turismo sostenible".

La presidenta provincial ha reivindicado que, "además de buena gestión y voluntad, hay que tener también los recursos a disposición del interés general y no del interés particular, como lo tiene el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha destacado que Málaga es una provincia pujante donde el Ejecutivo recaudó el pasado año más de 5.500 millones de euros, 30 millones sólo en impuestos del peaje de la Costa del Sol.

"Recursos hay, lo que hace falta es voluntad de poner esos recursos a disposición de una provincia que crece, que progresa, que tiene aspiraciones de seguir haciéndolo y que, gracias a ese dinamismo económico, está aportando a las arcas estatales un sinfín de recursos económicos para que, de manera torticera, se nos castigue en favor de otros territorios por interés meramente partidista", ha denunciado.

Al respecto, ha señalado las bonificaciones de la AP-9 gallega o los 6.000 millones de euros para el Rodalíes y para la mejora de las carreteras catalanas. Mientras tanto, ha continuado, en Málaga tenemos el triste honor de ser la única provincia del sur de España con dos peajes, uno de los cuales es, además, el más caro de España.

"Aquí sí existe la voluntad, nada honrosa, de asfixiar, de taponar y de coartar esas aspiraciones de crecimiento, desarrollo, progreso y bienestar de Málaga; y no podemos perder de vista que esa calidad de vida nos hace referente y hace que nuevos residentes nos elijan por encima de cualquier otro territorio", ha alertado.

Por ello, ha pedido a los vecinos de la Costa del Sol y de Estepona que se sumen, con su firma, a una petición que es "justa y necesaria; imprescindible para poder seguir conquistando cotas de progreso y bienestar frente al caos de la movilidad que perpetúa Sánchez en la provincia", ha concluido.