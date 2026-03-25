Patricia Navarro renuncia a ir en la lista del PP por Málaga a las elecciones andaluzas

Archivo - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ALEX ZEA - Archivo

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, no irá en la lista del PP de Málaga a las elecciones andaluzas. Cabe recordar que Navarro en los pasados comicios regionales iba la número dos, por detrás del presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, a quien Navarro habría comunicado su deseo de no concurrir en la lista, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

En un hilo de mensajes en la red social X, recogido por Europa Press, Navarro ha señalado junto a la noticia adelantada por diario 'Sur', que "mi pasión por el servicio público y el interés por ser útil al ciudadano me hace hoy ser más consciente de algo que he defendido siempre: cada uno debe estar allí donde puede hacer el bien por los suyos, por su territorio y por sus conciudadanos".

"Desde hace siete años he podido desarrollar mi vocación política en el mejor Gobierno que ha tenido Andalucía y en la mejor provincia, en el mejor lugar del mundo", ha añadido la también delegada del Gobierno andaluz en Málaga.

De igual modo, ha precisado que "hoy toca de nuevo dar las gracias a quienes lo han hecho posible: a los malagueños que nos eligieron, a Elías Bendodo, que me propuso, y al presidente Juanma Moreno que, como a muchos andaluces, me inspira en esa forma conciliadora y dialogante de mejorar nuestra tierra".

En este sentido, Navarro ha incidido en que "a ellos debo la responsabilidad de renovar mi compromiso con Málaga, la tierra que me vio nacer, en la que nacieron mis ancestros y también mis hijos". "En la que desarrollo mi vida política con el deseo de dejársela aún mejor a Ignacio, Ana, y las generaciones que nos sucedan", ha apostillado.

Por último, Patricia Navarro ha asegurado que "hoy puedo decir que estoy donde quiero estar y doy las gracias a quienes lo hacen posible", ha concluido.



